新光三越年中慶6／4登場！全館滿千送仟點　點數換好禮還能抽美西遊

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天來臨，新光三越年中慶在 6／4 開跑，帶來極度有感的點數放大回饋，讓消費者的點數直接升級為好用的生活貨幣。包括美妝、穿搭、居家與娛樂優惠 7 折起，全台還有近 50 個熱門新櫃與話題快閃店，時下最流行的夏日美肌、世界盃足球賽應援裝備、升級的智慧或消暑家電，都能一站式輕鬆滿足，夏日炎炎就去新光三越吹冷氣賺好康。

▲新光三越年中慶購買7大品牌Lancôme、shu uemura、YSL、Giorgio Armani、KIEHL'S、PRADA Beauty、KERASTASE，任一補充瓶／包／蕊，加贈限量1,000點skm points（每卡限一次）。

▲YSL仙人掌永續Refill發光組，特價7,750元，價值8,390元（新光三越獨家 92折）。

滿額贈點，聯名卡再加碼

新光三越從 6／4 至 6／10 首七天，會員使用skm pay並綁定台新銀行、新光銀行、玉山銀行、富邦銀行、星展銀行、滙豐銀行或聯邦銀行等七大指定銀行信用卡，即可享受全館單筆滿 5,000 元送 2,000 點 skm points；名品、大家電、法雅客、iStore單筆消費滿 1 萬元，送 4,000 點 skm points 回饋。如果手持台新或新光銀行的新光三越聯名卡，當日當店單卡消費累計滿 1 萬元還能再加贈 2,000 點。

▲ELIZABETH ARDEN NO.1黃金膠修穩膚組，特價2,050元，價值4,100元 (新光三越獨家）；PRADA Beauty原生霧光尼龍氣墊續享組，特價4,650元，價值5,250元（獨家 86折)。

點數換在地好物，還能抽里程機票

因應今年持點人數較去年同期增加近 30 萬人，送出的點數也增加 2 成，年中慶針對點數，也推出多款兌換選項讓使用者更有感，不但各店都推出屬於自己的「點數護照」，可兌換獨家商品之外，還能兌換台灣在地小農好物，從 6／4 至 6／21 期間，價值 200 元的京盛宇台灣茶隨行包、價值 240 元的順成油廠冷壓純黑麻油、價值 325 元的鄭記油蔥酥的古早味香蔥醬，甚至還有要價 279 元的屏大薄鹽醬油膏等，都能用 500 點 skm points 直接換。而且消費滿 300 元，還能過卡兌換百大指定飲品。

▲新光三越年中慶冰冰有禮活動 -新光三越會員在年中慶期間只需單筆消費滿300元並過卡，即可兌換KEYCOFFEE、春水堂、CAFE!N等超過百大指定冰／飲品兌換券，打造最有感的小確幸 (CAFE!N 梅式美式沙士黑咖啡 兌換活動限台中新光三越)

此外，賺到的點數更有許多夢幻用途，年中慶活動期間，扣 50 點就能參加抽獎，有機會把價值 74,900 元的雄獅旅遊出團美西 8 日遊，或是價值 72,200 元的 7.6 萬亞洲萬里通里數帶回家。

▲JO MALONE LONDON 緋紅甜菜根香水30ml／蕾絲胡蘿蔔花香水30ml／絲絨奶油南瓜香水30ml，推薦價3,100元（6／12新品上市）。

夏日新品絕對要跟上

年中慶正好是夏季服飾換季優惠，美妝更別錯過防曬亮點新品，包括 ELIZABETH ARDEN NO.1黃金膠修穩膚組，價值 4,100 元，特價 2,050 元，直接五折；兼顧控油與保濕的MAKE UP FOR EVER 平衡粉底防水組，價值 4,515 元，特價 3,260 元；JO MALONE LONDON 緋紅甜菜根香水 6／12 也登場，推薦價 3,100 元。

▲SULWHASOO夏日煥白水乳組，特價4,760元，價值6,929元（新光三獨家 & 新品上市）。

▲NARS 幻彩小白餅底妝刷具組，特價3,400元，價值4,550元（新品上市，75折）。

▲LANCOME肌因愛地球組，特價8,640元，價值12,193元（獨家71折）購買補充瓶單筆消費滿5,800元，即加贈超極限明星旅行組。

2026 FIFA 世界盃來臨，滿滿的足球魂裝備不可少，NIKE 巴西隊 2026 主場男款 Aero-FIT 球員版足球衣，推薦價 4,880 元；adidas 世界盃阿根廷主場球迷版梅西球衣，推薦價 3,490 元，讓球迷瞬間成焦點。

▲adidas世界盃阿根廷主場球迷版梅西球衣，推薦價3,490元；adidas世界盃西班牙球迷版球衣，推薦價2,890元。

50間快閃、限定店全台登場處處有驚喜

除了點數超好用，全台驚喜登場的全新店型與期間限定快閃店，更是今年夏天絕對不能錯過的逛街重頭戲。包括台中中港店特別攜手韓國現代百貨，引進席捲韓國的「蝴蝶結美學」品牌 athé，以及韓星孔曉振愛用的生活風格品牌 depound；台北南西店也進行改裝，包含擴大坪數的 MUJI無印良品，以及全台首發的百年歐洲健康鞋 HASSIA、新店型的 NIKE SPORT3.0。

▲Levi's 水洗中色 Type II丹寧夾克外套法國隊，推薦價5,900元；SKECHERS HOTSHOT 德訓鞋，特價2,590元，原價2,990元(87折)。

台南新天地則有日韓人氣彩妝 FWEE 快閃店、@cosme美妝快閃店也進駐台北南西店，提供上千種美妝免費體驗。並集結玩具總動員5快閃店、Nagano market快閃店、JOGUMAN快閃店等多檔話題展覽，從潮流、彩妝到明星偶像全面包辦，逛個街就讓你興奮到模糊。