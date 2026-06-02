fb ig video search mobile ETtoday

新光三越年中慶6／4登場！全館滿千送仟點　點數換好禮還能抽美西遊

>

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天來臨，新光三越年中慶在 6／4 開跑，帶來極度有感的點數放大回饋，讓消費者的點數直接升級為好用的生活貨幣。包括美妝、穿搭、居家與娛樂優惠 7 折起，全台還有近 50 個熱門新櫃與話題快閃店，時下最流行的夏日美肌、世界盃足球賽應援裝備、升級的智慧或消暑家電，都能一站式輕鬆滿足，夏日炎炎就去新光三越吹冷氣賺好康。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲新光三越年中慶購買7大品牌Lancôme、shu uemura、YSL、Giorgio Armani、KIEHL'S、PRADA Beauty、KERASTASE，任一補充瓶／包／蕊，加贈限量1,000點skm points（每卡限一次）。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲YSL仙人掌永續Refill發光組，特價7,750元，價值8,390元（新光三越獨家 92折）。

滿額贈點，聯名卡再加碼
新光三越從 6／4 至 6／10 首七天，會員使用skm pay並綁定台新銀行、新光銀行、玉山銀行、富邦銀行、星展銀行、滙豐銀行或聯邦銀行等七大指定銀行信用卡，即可享受全館單筆滿 5,000 元送 2,000 點 skm points；名品、大家電、法雅客、iStore單筆消費滿 1 萬元，送 4,000 點 skm points 回饋。如果手持台新或新光銀行的新光三越聯名卡，當日當店單卡消費累計滿 1 萬元還能再加贈 2,000 點。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲ELIZABETH ARDEN NO.1黃金膠修穩膚組，特價2,050元，價值4,100元 (新光三越獨家）；PRADA Beauty原生霧光尼龍氣墊續享組，特價4,650元，價值5,250元（獨家 86折)。

點數換在地好物，還能抽里程機票
因應今年持點人數較去年同期增加近 30 萬人，送出的點數也增加 2 成，年中慶針對點數，也推出多款兌換選項讓使用者更有感，不但各店都推出屬於自己的「點數護照」，可兌換獨家商品之外，還能兌換台灣在地小農好物，從 6／4 至 6／21 期間，價值 200 元的京盛宇台灣茶隨行包、價值 240 元的順成油廠冷壓純黑麻油、價值 325 元的鄭記油蔥酥的古早味香蔥醬，甚至還有要價 279 元的屏大薄鹽醬油膏等，都能用 500 點 skm points 直接換。而且消費滿 300 元，還能過卡兌換百大指定飲品。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲新光三越年中慶冰冰有禮活動 -新光三越會員在年中慶期間只需單筆消費滿300元並過卡，即可兌換KEYCOFFEE、春水堂、CAFE!N等超過百大指定冰／飲品兌換券，打造最有感的小確幸 (CAFE!N 梅式美式沙士黑咖啡 兌換活動限台中新光三越)

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

此外，賺到的點數更有許多夢幻用途，年中慶活動期間，扣 50 點就能參加抽獎，有機會把價值 74,900 元的雄獅旅遊出團美西 8 日遊，或是價值 72,200 元的 7.6 萬亞洲萬里通里數帶回家。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲JO MALONE LONDON 緋紅甜菜根香水30ml／蕾絲胡蘿蔔花香水30ml／絲絨奶油南瓜香水30ml，推薦價3,100元（6／12新品上市）。

夏日新品絕對要跟上
年中慶正好是夏季服飾換季優惠，美妝更別錯過防曬亮點新品，包括 ELIZABETH ARDEN NO.1黃金膠修穩膚組，價值 4,100 元，特價 2,050 元，直接五折；兼顧控油與保濕的MAKE UP FOR EVER 平衡粉底防水組，價值 4,515 元，特價 3,260 元；JO MALONE LONDON 緋紅甜菜根香水 6／12 也登場，推薦價 3,100 元。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲SULWHASOO夏日煥白水乳組，特價4,760元，價值6,929元（新光三獨家 & 新品上市）。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲NARS 幻彩小白餅底妝刷具組，特價3,400元，價值4,550元（新品上市，75折）。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲LANCOME肌因愛地球組，特價8,640元，價值12,193元（獨家71折）購買補充瓶單筆消費滿5,800元，即加贈超極限明星旅行組。

2026 FIFA 世界盃來臨，滿滿的足球魂裝備不可少，NIKE 巴西隊 2026 主場男款 Aero-FIT 球員版足球衣，推薦價 4,880 元；adidas 世界盃阿根廷主場球迷版梅西球衣，推薦價 3,490 元，讓球迷瞬間成焦點。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲adidas世界盃阿根廷主場球迷版梅西球衣，推薦價3,490元；adidas世界盃西班牙球迷版球衣，推薦價2,890元。

50間快閃、限定店全台登場處處有驚喜
除了點數超好用，全台驚喜登場的全新店型與期間限定快閃店，更是今年夏天絕對不能錯過的逛街重頭戲。包括台中中港店特別攜手韓國現代百貨，引進席捲韓國的「蝴蝶結美學」品牌 athé，以及韓星孔曉振愛用的生活風格品牌 depound；台北南西店也進行改裝，包含擴大坪數的 MUJI無印良品，以及全台首發的百年歐洲健康鞋 HASSIA、新店型的 NIKE SPORT3.0。

▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）▲新光三越年中慶優惠6／4開跑。（圖／業者提供）

▲Levi's 水洗中色 Type II丹寧夾克外套法國隊，推薦價5,900元；SKECHERS HOTSHOT 德訓鞋，特價2,590元，原價2,990元(87折)。

台南新天地則有日韓人氣彩妝 FWEE 快閃店、@cosme美妝快閃店也進駐台北南西店，提供上千種美妝免費體驗。並集結玩具總動員5快閃店、Nagano market快閃店、JOGUMAN快閃店等多檔話題展覽，從潮流、彩妝到明星偶像全面包辦，逛個街就讓你興奮到模糊。

關鍵字：

新光三越, 年中慶, skm points, 滿仟送仟點, 換季折扣, 新櫃登場, 快閃店, 韓國潮流, 發光肌, 世界盃足球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

西門商圈迎兩間「日本一號店」　遠百寶慶最快2028年登場

西門商圈迎兩間「日本一號店」　遠百寶慶最快2028年登場

長大後才懂！接受關係的來來去去　你也是別人的「過客」

長大後才懂！接受關係的來來去去　你也是別人的「過客」

人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質 停用瘦瘦針會復胖嗎？營養師教你12招穩定體重 羅志祥千萬愛馬仕牆曝光　柏金包「天花板」他都有 UNIQLO把GD愛貓ZOA變今夏最萌UT！「4款式」雲朵貓、小雛菊可愛破表 情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大 「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過 楊紫《家業》8金句：堅硬不可摧之物，必定會在你的心裡留下來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面