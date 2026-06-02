對自己大方、別人小氣的三大星座！TOP 1極端雙標用錢觀真的神準

記者李薇／台北報導 圖／mbcdrama_now IG

有些人花錢在自己身上毫不手軟，想買就買、想享受就享受，但一輪到替別人付出，卻會開始精打細算，甚至連小錢都算得很清楚，以下三大星座並不是一定沒人情味，而是他們更習慣把資源優先留給自己，對外人或不夠親近的人，出手就會顯得特別保守。

TOP 3：處女座

處女座對自己的生活品質其實很有要求，該買的保養品、實用家電、進修課程，他們通常都願意投資，因為在他們眼中這些都是「有價值的花費」，但若是替別人花錢，就會瞬間進入審核模式，會評估對方值不值得、這筆錢有沒有必要、會不會被佔便宜，他們不是完全不願意付出，而是很怕自己的好意被視為理所當然，所以常讓人覺得對自己很捨得，對別人卻有點斤斤計較。

TOP 2：金牛座

金牛座很懂享受，也很願意把錢花在能讓自己舒服的事物上，美食、穿搭、居家用品、旅行體驗，只要能提升生活質感，他們通常不太會虧待自己，加上對金錢安全感很敏感，面對別人的需求時就會變得格外保守，他們不喜歡不明不白地請客，也不喜歡被情緒勒索式地付錢，尤其當對方不是他們認定的重要關係時，寧願被說小氣，也不想讓自己的荷包受委屈。

TOP 1：摩羯座

摩羯座最容易給人「自己可以花，別人不一定配」的感覺，他們對自己的投資非常果斷，工作配備、形象打理、能力提升、未來規劃，只要能讓自己更有競爭力，花起錢來絕對不手軟，但他們對別人的花費標準很高，會覺得每一筆支出都要有理由、有回報、有必要，若只是單純人情往來或臨時請客，通常會下意識縮手，因為他們相信錢要花在值得的人事物上，也因此成為最容易被認為對自己大方、對別人小氣的星座。