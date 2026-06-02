夏季暗沉蠟黃掰掰！3款清爽系「刷酸水」趕走油膩不刺激

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

肌膚老廢角質過多不但會看起來暗沉、蠟黃，後續上妝容易不服貼，保養更是難以發揮效果，因此，定期調理多餘皮脂相當重要，比起顆粒去角質，含有酸類成分的化妝水也是很推薦的單品，更適合容易泛紅敏感的肌膚，搭配化妝棉就可以快速清理，以下就分享多款刷酸水，清爽質地夏天使用透亮有感。

＃m̄enom̄eno Rn淨透新生調理水，100g、售價880元

極具文青質感的m̄enom̄eno一直是敏感肌膚友善的MIT品牌，日前全新推出Rn淨透新生調理水，幫助油性或混合性肌膚調理多餘皮脂，小小一瓶就搭載35種乳酸桿菌發酵萃取，搭配甘醇酸與水楊酸配方，能夠在維持肌膚表層益菌同時賦予煥亮光澤，其溫和配方更是可以濕敷在容易出油的T字、下巴等區域，改善毛孔粗大狀態。

＃Caudalie 葡萄蔓極緻亮白精華露，100ml、售價1150元



來自法國酒莊的Caudalie發現葡萄藤蔓蘊含的高效抗氧化力，打造出一整套肌膚養護系列，其中，葡萄蔓極緻亮白精華露以水感的質地可以說是隱藏版好物，用過的人都默默回購，透過有機葡萄籽水搭配甘醇酸，能夠溫柔的幫助肌膚換白透亮，同時深層補水保濕。

＃ORBIS 煥亮拋光爽膚水，200ml、特價670元

去年夏季限量發售立刻引起粉絲愛用的煥亮拋光爽膚水，終於在2026年以常態之姿回歸，採用植物性AHA、瞬效淨膚成分，能夠快速去除臉部油污，同時含有高浸透維他命C、高純度CICA、高浸透神經醯胺等成分，雖然是用酸類為肌膚拋光，但同時搭載滿滿修護力，一瓶快速注入滿滿營養能量。

