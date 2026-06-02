賭王學霸兒戴839萬「錶王」補辦婚禮　超模妻披Dior夢幻白紗

▲何猷君與超模奚夢瑤於法國知名景點聖米歇爾古堡補辦婚禮。（圖／翻攝微博）

記者陳雅韻／台北報導

已故澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君與超模奚夢瑤結婚7年，已育有一雙兒女，兩人1日終於在法國著名景點聖米歇爾古堡補辦婚禮，豪門夫妻在大喜之日的行頭都很驚人，何猷君佩戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價8,397,000元的Aquanaut Luce型號5268/461G-001頂級珠寶腕錶，奚夢瑤的白紗則由Dior打造，是創意總監Jonathan Anderson就任以來設計的第一套新娘訂製禮服，別具意義。





▲奚夢瑤的夢幻白紗出自Dior創意總監Jonathan Anderson之手。（圖／翻攝微博）

畢業於麻省理工學院金融系的何猷君，曾獲該校金融碩士取錄並創下最年輕學生紀錄，但他後來證實並未完成碩士課程旋即投入事業發展，不過仍被外界視為學霸。他的感情生活也備受矚目，2019年與揚名國際伸展台的超模奚夢瑤結婚，但因隔年父親過世，他依傳統守孝三年，緊接著又迎來兒女誕生，讓婚禮儀式一延再延，最終給老婆與孩子一場在法國舉辦的夢幻婚禮。





▲何猷君佩戴PP Aquanaut Luce型號5268/461G-001頂級珠寶腕錶，8,397,000元。（圖／翻攝微博）

婚禮上何猷君戴著PP鑲嵌藍寶石與美鑽的Aquanaut Luce型號5268/461G-001頂級珠寶腕錶，是一款男女皆宜的奢華之作；奚夢瑤則身穿Dior歷經600小時手工製作的緞面長袖白紗，背後宛如小翅膀的剪裁以及蝴蝶結裝飾增添甜美氣息，她同時搭配英國珠寶品牌GRAFF百克拉的鑽石項鍊與巨鑽耳環，優雅大氣。

