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試開箱／盲選都是美色！超可愛粉紅唇膏一抹融化太奶潤

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

掌握年輕世代的流行脈動，日本美妝老牌資生堂在彩妝上帶來新的超進化絲絨緞光唇膏－粉色訂製系列，讓人耳目一新的嫩粉色包裝擺脫過往常見的黑紅色搭配，採用銀色鏡面交錯設計，繽紛色調展現年輕活力感覺，精選5個顏色將口紅常見的粉紅調更加精簡，可以說是盲選也不會出錯，每一支都是熱賣色。

資生堂,YSL,唇膏,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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不只是選用了新的外殼設計，超進化絲絨緞光唇膏－粉色訂製系列質地更是讓人驚艷，輕盈的凝膠質地一抹就在雙唇之間融化，蘊含紅花油等超過68%的保養成分，水感的果凍膚觸完全不油膩，3支是較為飽和的色調，直接擦就能成妝，另外2支為透亮感的潤色款，更適合疊擦其他唇膏，自由調配出適合自己的唇色。

資生堂,YSL,唇膏,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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同樣以水光唇妝為靈魂的YSL情挑誘光系列在最近也推出6款蜜糖色選，晶亮感的水潤質地給人彷彿被糖漿包裹的妝效，喜歡透明感首推潤唇膏單品，其中，#12B甜橙蜜糖新色直接把葡萄柚的多汁水感與柑橘色融合得恰到好處，上唇立刻給人活力滿點的好氣色，而且超級顯白，絕對不能錯過。

資生堂,YSL,唇膏,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

PRADA Beauty延續標誌性面料尼龍的霧光感，過去唇彩系列幾乎都以霧面為主，去年6月推出首款水光唇彩「原生稜光水唇膏」，今年再度加碼4款時髦色選，其中，#U023 ROSEWOOD暮光粉向Miuccia Prada最鍾愛的粉色致敬，揉合粉棕色調的低飽和沉穩與緞面柔光，極具高智感的色選絕對必收。

▲資生堂,YSL,唇膏,彩妝,試開箱,PRADA。（圖／品牌提供）

關鍵字：

資生堂, YSL, 唇膏, 彩妝, 試開箱, PRADA

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