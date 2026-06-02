遠百60周年滿3千送300　國際精品滿萬元送600 

▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



進入六月換季折扣與畢業潮，遠東百貨因應邁向 60 周年，推出感恩活動，當日單筆滿 3,000 元送 300 元無上限回饋，高回饋精品專櫃與美妝空瓶點數加碼同步登場。宏匯廣場也推出年中慶，當日累計滿 3,000 元送 200 元抵用券，平日消費滿額加碼送真空保溫杯與咖啡，最低折扣直衝5折起。

▲板橋大遠百MICHAEL KORS HAMILTON淺棕色編織小型肩背包，售價16,600元；TASAKI Ulala耳環，售價254,000元。

遠東百貨因應邁向 60 周年，在年中慶檔期前「加碼促銷」，即起至 6／28 啟動「邁向60 感恩有您」系列活動。首波前 17 日攜手 9 大銀行推出全館刷卡優惠無上限回饋，只要當日單筆刷滿 3,000 元就送 300 元抵用券，現賺10%回饋；針對想要入手高單價保值單品的消費者，國際精品指定櫃也打出消費滿萬元，送 600 元抵用券的方案，數位 3C 與 APPLE 商品還有分期加碼回饋。

此外，遠百也配合世界環境日推動「BEAUTY Loop Bar 美力循環吧」空瓶回收計畫。自 6／1 起，全台 11 店均設置美妝空瓶回收箱，遠百APP金級會員每回收 1 個指定品牌空瓶，就能獲得 HAPPY GO 點數回饋，完成指定任務還能兌換品牌好禮，讓消費者在購物之餘也能順手將空瓶變現做環保。

遠百表示，今年上半年 1 至 5 月全台小幅成長，板橋大遠百在環狀線人潮增長、櫃位調整與限量亮點商品銷售的帶動下，成長達 10%，本次端出不少吸睛亮點，包括充滿夏日度假風情的 MICHAEL KORS HAMILTON 淺棕色編織小型肩背包，售價 16,600 元；演繹優雅細膩珠寶風格的 TASAKI Ulala 耳環，售價 254,000 元，都是話題與獨家的品項。

而板橋大遠百也推出「金盃狂歡 滿額抽獎活動」。遠百APP金級會員只要在百貨服飾、名品單筆消費滿 5,000 元，就有機會抽中網羅話題與收集價值的 LEGO FIFA 世界盃官方獎杯。

▲宏匯廣場「COACH．AUDREY手袋」推薦價9,500元。

新莊宏匯廣場於 6／4 至 6／24 推出購物年中慶，全面以「LEVEL UP 生活升級」為主軸。活動期間周五至周日，全館當日累計滿 3,000 元送 200 元抵用券；3C、大家電、健康器材單筆滿 1 萬元送 500 元抵用券。6／4 至6／14期間，名品當日單筆滿 1 萬元再贈 1,000 元；平日周一至周四，當日累計滿 2,000 元即送 100 元餐飲抵用券；單筆消費滿 2,500 元，還可兌換質感來店禮輕巧真空隨身保溫杯、奎士咖啡單品美式咖啡或 100 元購物金。

▲宏匯廣場「Beutii．SIROCA DC大風量循環塔扇」原價4,280元，特價3,490元。