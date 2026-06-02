fb ig video search mobile ETtoday

遠百60周年滿3千送300　國際精品滿萬元送600 

>

▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）

▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

進入六月換季折扣與畢業潮，遠東百貨因應邁向 60 周年，推出感恩活動，當日單筆滿 3,000 元送 300 元無上限回饋，高回饋精品專櫃與美妝空瓶點數加碼同步登場。宏匯廣場也推出年中慶，當日累計滿 3,000 元送 200 元抵用券，平日消費滿額加碼送真空保溫杯與咖啡，最低折扣直衝5折起。

▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）

▲板橋大遠百MICHAEL KORS HAMILTON淺棕色編織小型肩背包，售價16,600元；TASAKI Ulala耳環，售價254,000元。

遠東百貨因應邁向 60 周年，在年中慶檔期前「加碼促銷」，即起至 6／28 啟動「邁向60 感恩有您」系列活動。首波前 17 日攜手 9 大銀行推出全館刷卡優惠無上限回饋，只要當日單筆刷滿 3,000 元就送 300 元抵用券，現賺10%回饋；針對想要入手高單價保值單品的消費者，國際精品指定櫃也打出消費滿萬元，送 600 元抵用券的方案，數位 3C 與 APPLE 商品還有分期加碼回饋。

▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）

此外，遠百也配合世界環境日推動「BEAUTY Loop Bar 美力循環吧」空瓶回收計畫。自 6／1 起，全台 11 店均設置美妝空瓶回收箱，遠百APP金級會員每回收 1 個指定品牌空瓶，就能獲得 HAPPY GO 點數回饋，完成指定任務還能兌換品牌好禮，讓消費者在購物之餘也能順手將空瓶變現做環保。

遠百表示，今年上半年 1 至 5 月全台小幅成長，板橋大遠百在環狀線人潮增長、櫃位調整與限量亮點商品銷售的帶動下，成長達 10%，本次端出不少吸睛亮點，包括充滿夏日度假風情的 MICHAEL KORS HAMILTON 淺棕色編織小型肩背包，售價 16,600 元；演繹優雅細膩珠寶風格的 TASAKI Ulala 耳環，售價 254,000 元，都是話題與獨家的品項。

▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）

而板橋大遠百也推出「金盃狂歡 滿額抽獎活動」。遠百APP金級會員只要在百貨服飾、名品單筆消費滿 5,000 元，就有機會抽中網羅話題與收集價值的 LEGO FIFA 世界盃官方獎杯。

▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）

▲宏匯廣場「COACH．AUDREY手袋」推薦價9,500元。

新莊宏匯廣場於 6／4 至 6／24 推出購物年中慶，全面以「LEVEL UP 生活升級」為主軸。活動期間周五至周日，全館當日累計滿 3,000 元送 200 元抵用券；3C、大家電、健康器材單筆滿 1 萬元送 500 元抵用券。6／4 至6／14期間，名品當日單筆滿 1 萬元再贈 1,000 元；平日周一至周四，當日累計滿 2,000 元即送 100 元餐飲抵用券；單筆消費滿 2,500 元，還可兌換質感來店禮輕巧真空隨身保溫杯、奎士咖啡單品美式咖啡或 100 元購物金。

▲遠百邁向60年，今年在年中慶前加碼回饋。（圖／業者提供）

▲宏匯廣場「Beutii．SIROCA DC大風量循環塔扇」原價4,280元，特價3,490元。

關鍵字：

遠東百貨, 年中慶, 折扣活動, 環保回收, 滿額贈, 宏匯, 年中慶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

西門商圈迎兩間「日本一號店」　遠百寶慶最快2028年登場

西門商圈迎兩間「日本一號店」　遠百寶慶最快2028年登場

長大後才懂！接受關係的來來去去　你也是別人的「過客」

長大後才懂！接受關係的來來去去　你也是別人的「過客」

羅志祥千萬愛馬仕牆曝光　柏金包「天花板」他都有 UNIQLO把GD愛貓ZOA變今夏最萌UT！「4款式」雲朵貓、小雛菊可愛破表 人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質 情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大 停用瘦瘦針會復胖嗎？營養師教你12招穩定體重 「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過 對自己大方、別人小氣的三大星座！TOP 1極端雙標用錢觀真的神準

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面