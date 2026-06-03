覺得存錢好難的人　可以試試3步驟「上癮式存錢法」

▲存錢不是難事，把它試著變有趣即可。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個萬物皆漲的年代，常常想著「算了吧，及時行樂才是王道」。但其實存錢的真正意義不在於擁有多少錢，而是讓自己有能力掌控生活，不必為了月底的卡費頭痛，也不用擔心突如其來的大筆支出讓全家陷入困境。存錢其實可以很有趣，可以來試試「上癮式存錢法」，就算是每個月都花到見底的月光族，也能開始累積自己的小金庫。





第一步：用心動讓你放棄小確幸

如果覺得買房買車這種天文數字太遙遠，不妨換個方向，設定一個讓你每天都念念不忘的目標。也許是一趟歐洲自助行，或是你已經偷偷觀望很久的名牌包包。如果你真心想在一年內存到十萬元，你就會自然而然地開始拒絕那些平常覺得「沒什麼」的小開銷，像是每天的珍奶、定期買的美妝品。記住那目標一定要是你超級想要、每次看到就忍不住流口水的東西，不然很快就會放棄。

那些所謂的「小確幸」如每天早上的星巴克、下午茶的甜點等，之所以讓你難以割捨，是因為它們會讓大腦分泌多巴胺，讓你感到快樂。只有當你心中有個更強大的目標，才能給你足夠的動力向這些小確幸說再見。

第二步：支付工具越少越好

千萬不要在行動支付或電子錢包上綁定信用卡，盡量使用現金或金融卡付款，必要時才拿出信用卡。很多人會想著刷卡有回饋，但這些好處只適合能精打細算的人，對於沒有自制力的人來說，信用卡只會讓你不知不覺花更多，乖乖用現金，看得見的錢花起來才有感覺！

多開幾個帳戶，薪水入帳馬上分配，請抱持「這筆錢花完就沒得活」的心情，將錢分配到不同用途的帳戶，建議至少開設三種，包括「夢想實現帳戶」專門存放達成目標的錢，還有「固定支出帳戶」負責房租、三餐、交通費，最後是「零用錢帳戶」用於社交活動或買新衣服。每個帳戶都要設定每月上限。

第三步：讓存錢變得有趣

存錢有點像戒掉壞習慣—戒手搖飲、戒外送、戒各種小確幸，過程可能不是特別難，但多少會有些痛苦。這時候身邊的人就很重要了，讓他們知道你正在存錢，當你想放棄時，他們可以給你加油打氣，甚至在需要時給你當頭棒喝，讓你保持清醒。



此外，設定「作弊日」，給自己適當獎勵，別把自己逼得太緊，就像健身一樣，如果飲食控制太嚴格，反而容易破功。人天生就喜歡舒適，偶爾給自己安排個「作弊日」，讓自己喘口氣，才能持續保持動力。假設你的目標是存十萬元，當你存到一兩萬時，可以買些小禮物或犒賞自己吃頓好料，慶祝自己的堅持，然後繼續努力向前。