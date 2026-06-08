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RICHARD MILLE錶殼即藝術　獨到美學結合精湛工藝驚豔錶壇

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▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE歷經5年研發的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

頂級製錶品牌RICHARD MILLE自創立以來始終堅守三大核心支柱：尖端美學與結構創新、堅固易用的精緻設計，以及追求「高級鐘錶（Haute Horlogerie）」純手工修飾與組裝工藝。這三大要素不僅奠定了品牌的市場地位，也使其作品成為當代奢華製錶的代名詞。

在RICHARD MILLE的製錶美學中，除了機芯本身的技術挑戰，錶殼的研發與製造同樣秉持極高標準。因其製程高度複雜，RICHARD MILLE的錶殼被瑞士業界專家公認為當前最具製造難度的錶殼之一，品牌最具代表性的視覺特徵，莫過於兼具美學與人體工學的獨特錶殼線條，其精準的弧度與曲面設計，在生產前期的規劃、中期的製造，乃至後期的手工修飾階段皆極為耗時，對最終的品質控管更是極大考驗。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲按壓RICHARD MILLE RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶8時位置的按鈕125次，發條盒即可完全上鍊。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶以18K紅金結合Carbon TPT®碳纖維錶殼，極具辨識度。

以經典酒桶造型的RM 65-01雙秒追針自動上鍊計時碼錶為例，錶殼每一個表面皆擁有優雅的細節處理，中層錶殼上嵌有雕刻“RM 65-01”字樣的銘牌，另一亮點是8時位置的按鈕為RICHARD MILLE開發的首款自製專利快速上鍊裝置，按壓125次後發條盒即可完全上鍊，質輕又耐磨的Carbon TPT®碳纖維錶殼下蘊藏的正是與Vaucher Manufacture Fleurier合作開發的強悍「賽車引擎」。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 16-02超薄自動上鍊腕錶赤陶色Quartz TPT®石英纖維款。

方形幾何的RM 16-02 超薄自動腕錶，靈感源自粗獷主義建築風格，搭配如迷宮般線條的CRMA9機芯，展現RICHARD MILLE獨到的美學風格。當中赤陶色(Terracotta)Quartz TPT®石英纖維款，不僅詮釋品牌去繁就簡的設計理念，也彰顯創新工藝，RICHARD MILLE將直徑僅45微米的二氧化矽細絲浸泡於彩色基質中之後，層與層之間以45°角方向堆疊，接著在6巴壓力下加熱至120°C，才能成就此複合材質，經銑削後與乳白色Quartz TPT®石英纖維材質的中層錶殼組裝，體現對於錶殼設計的完美追求。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲機芯與面盤和乳白色Quartz TPT®石英纖維材質的中層錶殼組裝在一起 。

▲▼ＲＭ 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 16-02超薄自動上鍊腕錶搭載如迷宮般結構的CRMA9機芯。

而仔細欣賞圓形洗鍊的RM 33-03自動上鍊腕錶，在圓形輪廓中可見酒桶型錶殼的動感曲線，呈現流線型且纖薄錶殼，三件式錶殼表面經悉心緞面與拋光處理，並由標誌性鈦合金花鍵螺絲精密鎖固，展現了品牌在不同幾何結構下的核心精神，其高辨識度的外觀設計，也讓RICHARD MILLE的作品在遠處便能被一眼識別，每一個細節都精緻講究，正是品牌魅力之所在。

▲▼RM AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-03自動上鍊腕錶五級鈦合金款，展現流線型運動設計線條。

▲▼ＲＭ 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-03自動上鍊腕錶搭載鏤空自動上鍊機芯RMXP3，錶背可欣賞實心鉑金一體成型偏心式微型擺陀。

▲▼ＲＭ 。（圖／公關照）

▲18K紅金數字時標固定於如橋板般纖薄卻實用的複雜錶盤，懸浮在整個機芯上方，突顯機芯的立體架構。

關鍵字：

RICHARD MILLE

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