王菲私服又美出圈！背Longchamp三角包現身謝霆鋒演唱會　鬆弛感全開

記者鮑璿安 ／綜合報導

天后王菲近日現身謝霆鋒在北京國家體育場舉辦的「進化」巡迴演唱會，低調入場的她，因私服造型引起了討論，她以簡單的白色上衣搭配藍色牛仔寬褲現身，顯出她一貫的鬆弛氣質。而肩上那只 Longchamp 的Le Pliage 系列斜背包，是品牌的小眾款式，價格約1萬元上下，更顯天后的眼光獨到。





▲天后王菲近日現身謝霆鋒在北京國家體育場舉辦的「進化」巡迴演唱會，肩上背著 Longchamp 的Le Pliage 系列斜背包 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）





▲ Longchamp Le Pliage 斜背包，NT$11400 。（圖／品牌提供）

王菲肩上的 Longchamp Le Pliage 斜背包，選擇帶點自然氣息的青苔綠色，介於中性與柔和之間，和白上衣、丹寧褲放在一起特別順眼。這一款最吸睛的地方，在於不對稱三角輪廓，比起熱門的托特包品項更具備輕巧、好折疊收納的特點，而且實用度很高。尼龍材質搭配經典翻蓋與按扣設計，維持 Longchamp 標誌性的輕便語言，同時加入可調式背帶，讓它能更貼近日常穿搭需求，斜背時又有一點率性。

王菲的私服穿搭其實一貫低調，私下就是Longchamp 的愛好者，也曾多次選擇 Le Pliage 系列包款，沒有用力堆疊流行元素，只靠最日常的單品就穿出自己的節奏，完全是王菲私服最有代表性的模樣。

同場加映 Tory Burch Romy 水桶包





▲宋雨琦同款的 Romy 水桶包，將輕盈包身與實用容量結合得恰到好處 。（圖／翻攝自官網）







▲TORY BURCH Romy NT21,900。（圖／翻攝自官網）

宋雨琦同款的 Romy 水桶包，將輕盈包身與實用容量結合得恰到好處。柔軟荔枝皮革讓它看起來更鬆弛，也比較不會有正式包款的距離感；內部則配置拉鍊口袋，讓小物收納更俐落。它是一款介於精緻與隨性之間的包，很適合生活節奏快、卻仍想保留一點優雅感的都會女生。