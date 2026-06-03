Stone Island x NB把綠茵場變伸展台！復古足球風混搭機能鞋　亮點一次看

記者鮑璿安／綜合報導

足球熱潮燒向全球，New Balance驚喜宣佈與 Stone Island的聯名之作，在眾所矚目之下把靈感拉進足球世界，從 90 年代綠茵場文化出發，將場內機能和場外造型結合。整體設計圍繞復古足球語彙展開，從球衣、球褲、球襪，到運動套裝與球鞋，全都以杜松綠、象牙白為主軸，潮流愛好者要立刻筆記！





▲Stone Island x New Balance從 90 年代綠茵場文化出發，將場內機能和場外造型結合。（圖／品牌提供）

這次服飾系列最有意思的地方，是把 Stone Island 擅長的材質研究和 New Balance 的運動基因揉得很自然。球衣、球褲採用科技聚酯纖維提花面料，圖案則結合 Stone Island Compass 徽章、New Balance logo 與雙條紋元素，細節很滿，但不會顯得太花。像球衣領口、袖口加上 3D 雙色羅紋條紋，球褲加入彈力抽繩腰帶，中筒球襪也用了局部開放式網眼針織去提升透氣感，整體不是只有「足球感」，而是真的把實戰機能做進造型裡。





▲STONE ISLAND | NEW BALANCE ABZORB 1890，NT$9200。（圖／品牌提供）

場外最值得關注的，還是聯名鞋款 STONE ISLAND | NEW BALANCE ABZORB 1890。這雙鞋把經典跑鞋底子和現代機能輪廓結合，搭載全掌 ABZORB SBS 緩震系統，主打穩定舒適，同時維持俐落鞋型。鞋面以輕量防撕裂網眼布打底，外層再疊上無縫合成覆面，做出波浪狀鏤空結構，視覺上很有層次；鞋頭還加入高頻焊接反光細節，鞋舌標牌則放上 Stone Island Compass logo，聯名身份點得剛剛好。再加上絨面圍條、網格凸紋與「1890」刺繡，整雙鞋從近看更有質感，也很符合現在正熱的機能足球風。系列由 Endrick 與 Bukayo Saka 演繹，並將於 2026 年 6 月 6 日上午 11 點 在 New Balance 官網與 NB GREY 指定店點限量發售。

同場加映





▲NIKE × BTS聯合推出NIKE BY YOU 客製化體驗與 BTS WORLD TOUR “ARIRANG” 限定系列 。（圖／品牌提供）

Nike x BTS合作分成兩個部分， Nike By You 客製化體驗提供 10 款以 BTS 為靈感打造的設計，可運用在服裝與托特包上，讓粉絲可以依照自己喜歡的方式去組合、客製，某種程度上也讓「追星」變成更個人化的穿搭表達。而BTS WORLD TOUR “ARIRANG” 限定系列，包含短袖上衣、連帽上衣與韓國限定帽款，整體設計圍繞「傳承與未來」展開，既回應 BTS 的成長軌跡，也把團體文化背景與全球影響力收進視覺裡。系列字體設計是重點之一，整體字標帶著大膽、充滿能量的輪廓感，部分 Nike By You 圖樣還特別放入象徵七位成員的數字「7」，並結合音樂相關元素，讓整組設計不只是巡演周邊，更像一種 BTS 世界觀的延伸。

Nike By You 客製化體驗將自 6 月 1 日在全球指定店點啟動，台灣則預計於 10 月 30 日 在台北、高雄與台中指定門市推出；至於 Nike x BTS “ARIRANG” 限定系列，台灣則會在 7 月 10 日 與 11 月 13 日 於台北、高雄、台中指定店點登場。