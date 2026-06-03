捷運車廂汗味太重怎麼辦？通勤族自救5招一次看

▲夏季通勤的汗味是一大考驗。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

炎熱天氣加上通勤尖峰時段，捷運車廂常出現汗味、體味或悶熱異味，不少乘客只能一路忍耐到下車。其實在不影響他人的前提下，《ET FASHION》教你透過幾個簡單方法，就能降低嗅覺不適感，讓通勤過程不再可怕！

#調整位置

若車廂還有空間，可在下一站開門時移動位置，優先選擇靠近車門、通風口或人潮較少的區域。通常車門開啟時會有短暫換氣效果，有助於減少悶熱感。

#使用口罩降低氣味刺激

佩戴口罩雖然無法完全隔絕異味，但能減少部分氣味直接進入鼻腔。若平時有戴口罩習慣，可選擇乾淨、乾燥的口罩，舒適度通常較佳。

#改用口呼吸短暫緩解

當異味突然出現時，可暫時改以口呼吸幾分鐘，降低鼻腔對氣味的敏感度。待車廂換氣或抵達下一站後，再恢復正常呼吸方式。

#轉移注意力

研究與日常經驗都顯示，專注力會影響對氣味的感受程度。聽音樂、閱讀電子書、追劇或處理工作訊息，都有助於降低對異味的注意力。

#善用薄荷感用品轉移嗅覺注意力

可使用薄荷棒、薄荷膏或帶有清新氣味的護唇膏，少量塗抹於人中附近（依產品使用方式為準），讓注意力從車廂異味轉移。

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