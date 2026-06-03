全智賢把基本款穿得太高級！代言「韓版Uniqlo」丹寧、機能服全是範本

記者鮑璿安／綜合報導

韓星全智賢近日替服飾TOPTEN10 拍攝全新形象大片，身為代言人的她，再度用最擅長的極簡風格，示範什麼叫做把基本款穿得很有質感。被不少人稱為「韓版UNIQLO」的 TOPTEN10，主打高實穿性、俐落剪裁與親民路線，這回全智賢演繹的襯衫、丹寧與機能單品，更是讓人都想收進衣櫥中。

TOPTEN10 常被拿來和 UNIQLO 並列討論，它同樣走日常基本盤，卻多了幾分更貼近韓系穿搭審美的輪廓設計， 這次全智賢一連演繹多套造型，幾乎都圍繞品牌最核心的簡約語彙展開，像是深藍丹寧襯衫搭配寬管牛仔褲，以同色系穿搭拉出俐落感，看似隨性，卻因為剪裁夠好，讓整體多了成熟氣場；另一套黑色短袖襯衫配高腰寬褲，則把都會感推得更鮮明，乾淨線條加上修長比例，很有上班族會想直接照著穿的實用感。

而全黑輕機能外套與寬褲造型，寬鬆輪廓保留穿著自在度，卻不會因為休閒感太重而失去時髦度，正好對應現在很受歡迎的輕機能日常風。當然全智賢的凍齡美貌也再次為穿搭加分，也有網友直言，「時髦的完成度在臉」、「穿出精品的感覺」 。

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天王G-Dragon的愛貓ZOA竟然也有聯名了！由GD親自創作的IP角色ZO&FRIENDS 最近與UNIQLO 推出「ZO&FRIENDS UT 系列」，將貓咪和標誌性雛菊融合在T恤中，共有4種款式，將在 6 月 29 日 開賣，穿上自帶好心情！系列主角包括外表看起來懶洋洋、其實很有自己節奏的雲朵貓 ZOA，還有熱情又俏皮的小雛菊 A&NE，以及活力滿滿的 AKI ZAKI。幾個角色湊在一起，就像一群個性完全不同的朋友。設計風格也很討喜，運用了像手繪一樣的線條、粉彩般的色調，再加上塗鴉感字樣，讓整體看起來像是把一本可愛筆記本直接印在衣服上。

▲由GD親自創作的IP角色ZO&FRIENDS 最近與UNIQLO 推出「ZO&FRIENDS UT 系列」。（圖／品牌提供）