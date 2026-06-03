LOPIA大直美麗華店7／9開幕　網反應冷淡：還我Mia c’bon

▲LOPIA在台展店計劃不停歇，之後統一正式入主後，預計將會有更多據點，此為宏匯新莊店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日本超市品牌 LOPIA 近期在官方 threads 上宣布，旗下「大直美麗華店」將在 7／9 正式對外開幕，表示將比 LaLaport 南港店更大更寬敞，品項也會更豐富，雖然該留言有破千帳號按讚，但似乎被近期事件影響，網友留言反應多半平淡，還有民眾表示「還我 Mia c’bon」，其留言下方也有不少網友同意點讚。

今年 4 月底統一超宣布以 20.54 億元取得台灣 LOPIA 超市公司 51% 股份，以及旗下食品加工公司 49% 股份，正式接手台灣 LOPIA 超市經營權，也等同將台灣 LOPIA 品牌收入囊中，消息一出台灣 LOPIA 總經理水元仁志的「海巡」也被部分網友攻擊，而水元仁志回擊「將考慮法律途徑」的強硬態度，引發更多網友不滿，也影響到 LOPIA 品牌形象。

近期 LOPIA 官方頁面公開大直美麗華新店的 7／9 開幕日，仍然後到部分網友關注，但留言態度已不復以往，在下方表示「還我 Mia c’bon」、「沒有很期待⋯⋯品項很無聊的一家店！」、「不就是日系平價超市而已,有什麼好期待？！」

不過仍有網友敲碗希望 LOPIA 進駐該地，或者給予正向鼓勵，目前除了大直美麗華店，即將開幕的還包括 SOGO 大巨蛋的「遠東Garden City」、新光三越台南西門店、新光三越天母店，而 LOPIA 官方也表示，新北新店店也即將在明年夏天登場。