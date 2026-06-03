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專家「開放式層架」5大陳列法則　留白比例是高級感關鍵

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▲居家,佈置,開放式,開放櫃,置物櫃。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲掌握開放式置物櫃的幾個重點，視覺就能呈現高級感。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人嚮往歐美雜誌中，那種既隨興又精緻的「開放式收納」，彷彿能家裡瞬間變身精品選物店。然而回到現實，自己的開放式層架往往在入住三個月後，就淪為堆滿生活雜物、五顏六色塑料包裝的視覺災難。

如何兼顧實用性與生活美學？居家整理師與室內風格師包括近藤麻理惠、Emily Henderson 都曾分享幾個佈置要點。掌握以下 5 個陳列核心重點，家裡的開放式層架也能擁有雜誌封面級的高級感。

掌握「黃金比例」
歐美設計師經常強調，開放式層架不是「儲藏室」，視覺上的呼吸空間是擺脫凌亂感的關鍵。在分配層架空間時，請遵守這個黃金比例：

・60% 實用收納： 放置日常頻繁使用的物件，例如每天喝水的玻璃杯、隨手翻閱的小說，維持生活的便利性。
・30% 美學裝飾： 混搭能展現個人品味的物件，像是旅行帶回來的紀念品、香氛蠟燭，或是生機蓬勃的植物。
・10% 絕對留白： 刻意空出部分區域不放任何東西。這點關鍵的「視覺空隙」，能讓整體線條顯得俐落、不壓迫。

善用「3 的法則」創造幾何焦點
在陳列裝飾品時，國外風格師最愛用的技巧就是「奇數物件組合」，其中又以「3個一組」最為經典。

擺放時切忌將三個同樣高度的杯子平排，而是要創造高低錯落的視覺。試著將一個高的花瓶、一本橫放的書，加上一個小香氛罐混組，在視覺上形成一個「三角形」的焦點，畫面才會生動不呆板。此外，刻意將溫潤的木質、冰冷的陶瓷與微光的玻璃放在一起，利用異材質碰撞更能提升空間的精緻度。 

三明治疊加法：重量與色彩的上下平衡
視覺是有重量感的。佈置一整面開放式層架時，要像做三明治一樣講求結構平衡：

・下重上輕： 體積大、重量重的物品（如大湯鍋、厚重的藤編收納籃、大百科全書）務必放在層架底層，給人安定的穩定感。

・色彩穿插： 如果某個跳統的顏色（例如明亮的黃色、沉穩的黑色）出現在層架的左上角，可以嘗試在右下角也配置相同色系的物件，讓視覺在層架間產生自然的流動與呼應。

化零為整：善用收納盒消滅「視覺噪音」
開放式收納最怕五顏六色的零碎雜物（如各種充電線、發票藥品、零食袋）等。專家建議，不需要把所有東西都赤裸裸地展示出來。

利用材質統一的藤編籃、棉麻織物盒或純色霧面收納箱，把這些生活雜物「藏」起來。這些收納盒不僅能掩蓋雜亂，還能在大面積的開放層架中，扮演調節視覺質感的穩定角色，達到「化零為整」的效果。

跨界混搭：打破物品的功能分類
這是讓開放式架子從「普通架子」升級為「生活藝廊」的關鍵。

廚房的開放層架不一定只能放碗盤，試著在餐盤旁立起一本封面漂亮的食譜書，或是塞進一盆垂墜的綠色植物；書架上也不要塞滿密密麻麻的書，空出一側放一盞線條優美的桌燈。打破功能限制的混搭，生活感與藝術氣息就會立刻浮現。

關鍵字：

居家收納, 開放式層架, 生活美學, 室內設計, 整理技巧

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