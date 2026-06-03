星巴克也來玩茶飲梗　「山竹爆爆珠」星沁爽主打咀嚼系體驗

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏日氣溫升高，星巴克 6／3 推出名字超長的全新飲品「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」，以視覺感十足的繽紛色彩為夏季揭開序幕，主打兼具果香與爆汁口感，讓你完全融入夏天的氛圍當中，冰雪星沁爽系列也限時回歸，喜愛水果風味與消暑冰雪口感的消費者，快去星巴克報到吧。

▲星巴克蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽，售價110 元起；蘋果山竹風味椰奶星沁爽，售價120 元起。（圖／品牌提供）

因應夏天的繽紛氛圍，「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」首度登場，以香甜蘋果結合山竹熱帶果香為基底，透過檸檬果汁冰鎮搖製，並搭配真實蘋果果粒，以及內含果汁的山竹風味爆爆珠，帶來充滿驚喜的雙重咀嚼口感，售價 110 元起；另一款「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」則同樣以蘋果與山竹風味為基礎，融合椰奶冰鎮搖製，呈現出滑順柔和的口感，與熱帶果香達成細緻平衡，售價 120 元起。

▲「芒果火龍果冰雪星沁爽」、「草莓巴西莓冰雪星沁爽」即起回歸，售價115 元起。

除了全新水果系列，去年一波熱潮的冰雪星沁爽也在 6／3 限時回歸 。包含展現熱帶水果風味的「芒果火龍果冰雪星沁爽」，以及充滿酸甜莓果香氣的「草莓巴西莓冰雪星沁爽」，以沁涼的冰雪口感與鮮豔色彩，再度陪伴大家迎接盛夏，當然也能順便打個卡喔，單杯售價 115 元起。

此外，星巴克推出外送平台「隱藏款」的新飲品「焦糖奶香紅茶那堤」，融合阿薩姆紅茶、焦糖奶油與濃郁焦糖醬，打造彷彿液體版焦糖布丁般的香甜滋味，特別適合忙碌上班日來上一杯，還有來不及吃甜點的人，讓幸福感瞬間升級，售價 170 元起。

路易莎咖啡看準夏季沁涼商機，攜手來自泰國的「if 100%椰子水」，推出全新夏季限定「椰椰漂浮」系列飲品，自即日起推出兩款特色新品，以天然椰子水結合冰淇淋與風味元素，打造兼具清爽、香甜與層次感的海島系飲品體驗。



兩款新品包括以經典莊園拿鐵結合濃郁巧克力冰淇淋，搭配椰子水為基底，入口先帶出滑順奶香與咖啡可可風味，以及清甜尾韻的「莊園拿鐵椰椰漂浮」，售價 75 元。還有以香甜芒果冰淇淋搭配清爽椰子水，融合濃郁果香與自然椰香，呈現輕盈爽口的熱帶海島風味的「芒果椰椰漂浮」，售價 70 元。