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哪些朋友最值得交心？3種特質「不把你的脆弱當八卦」超重要

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在人際關係裡，能一起吃喝玩樂的人很多，但真正值得交心的人，往往不是嘴巴最會說、最常陪在身邊的人，而是在關鍵時刻能讓你感到安定、被尊重，也能放心展現真實狀態的人，以下三種人若出現在身邊，其實很值得好好珍惜。

▲。（圖／IG）

＃情緒穩定，不會拿關係威脅你的人

值得交心的人，不會因為一點小事就冷暴力、翻舊帳或用「你不照我的意思就是不在乎我」來綁架感情，他們可以表達不滿，也願意好好溝通，不會把你的真心當成情緒出口，和這樣的人相處，會感覺關係是安全的，不需要每天猜測對方心情。

＃看見你變好，真心替你開心的人

有些人只願意陪你低潮，卻無法接受你過得更好，真正值得交心的人，會在你進步、升遷、變漂亮、生活變順時，由衷替你高興，而不是酸言酸語、暗中比較，他們不會把你的成長視為威脅，反而會希望你越來越靠近理想中的自己。

＃守得住秘密，也懂得保護你的人

可以交心的人，最重要的是讓人放心，你說出口的脆弱、煩惱與秘密，不會變成他和別人聊天的素材，他們即使和你意見不同，也不會在人前讓你難堪，反而會在必要時幫你留面子、護住你的界線，這種人不一定每天熱絡，但關係往往很有重量。

關鍵字：

交友, 朋友, 社交

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