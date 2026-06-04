想斜槓卻找不到特長？3個實操方案抓出你的隱藏天賦

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

很多人以為天賦一定是很驚人的才華，像是唱歌、畫畫、寫作或表演特別突出，但其實更多人的天賦，是藏在日常裡不費力的小能力，可能是你看待事物一針見血或是能把複雜事情講得很簡單，想要覺察自己的隱形天賦，除了本身的認知探索之外，沒有方向的人不妨可以透過一段時間的紀錄、測試與回頭整理，把日常裡反覆出現的線索抓出來。

＃連續7天做「能量紀錄表」



每天晚上花5分鐘，寫下今天做過的3件事，例如：開會、整理房間、聊天、寫文案、處理突發狀況、規劃行程、做報表，再替每件事打兩個分數，第一個是「難度1到5分」，第二個是「做完後的能量1到5分」，如果某件事難度不低，但你做完反而有成就感、沒有被掏空，或是明明別人覺得麻煩，你卻可以穩定完成，這很可能就是你的天賦線索。

＃做一次「身邊5人回饋調查」



找5個不同生活圈的人，可以是朋友、同事、家人、前同學或合作對象，直接問他們三個問題，「你覺得我最擅長處理什麼事？」、「你曾經因為哪件事想找我幫忙？」、「你覺得我有什麼能力是自己沒發現的？」，不要急著反駁或謙虛，把答案全部記下來，最後看哪些關鍵字重複出現，例如整理、企劃、溝通、判斷、審美、執行，重複最多的地方通常就是外界早已看見的能力。

＃安排一個月「小任務測試」



每週選一個不同方向的小任務來測試自己，例如第一週寫一篇短文，第二週規劃一次朋友聚會，第三週整理一個房間角落，第四週幫朋友分析一個問題，每個任務不要追求完美，只要完成就好，結束後記錄三件事，「我有沒有想逃避？」、「我做起來是否比想像中順？」、「別人對成果的反應如何？」，如果某類任務你比較願意主動投入、完成速度快、成果也容易被稱讚，就代表這個方向值得繼續深挖。