「職場霸凌法」新制7月上路　過度壓榨、言語羞辱與排擠孤立都可能違法

文／美人圈

《職業安全衛生法》新增的「職場霸凌防治」專章將在今年7月正式上路！過去許多被視為「職場潛規則」或「企業文化」的行為，在新制上路後都可能被納入法律檢視範圍，從排擠孤立、過度壓榨、言語羞辱，到以「集體壓力」強迫配合，都可能違法！快跟著小編一起往下看看「職場霸凌法」企業必知的7大雷區，瞭解新制有哪些不同吧！

「職場霸凌法」新制將於2026年7月上路！

2026年7月1日起，《職業安全衛生法》新增的「職場霸凌防治」專章將正式上路，職場霸凌不再只是「文化問題」，而是法律責任，過去許多被視為「管理風格」、「企業文化」、「職場潛規則」的行為，未來都可能被納入法律檢視範圍！這次修法的核心，是將原本模糊的職場互動界線「制度化」，讓企業與主管在管理行為上有更明確的法律依據，也讓員工在面對不當對待時，有更具體的申訴與保障機制。

▲（圖／《柔美的細胞小將3》劇照）

從「模糊規範」到「明確開罰」：這次修法到底改變了什麼？

或許有些人會疑惑，難道以前完全沒有針對職場霸凌的相關規範嗎？事實上，過去雖然存在相關概念，但主要散見於職安法中的「不法侵害預防」條款，比較偏向原則性的指導，並未針對霸凌行為做出清楚且明確的定義，也因此許多企業在實務上多半採取消極或模糊處理。

▲（圖／《媽媽朋友的兒子》劇照）

而這次修法的突破在於三個關鍵轉變，首先是法律首次將霸凌的認定標準與判斷因素具體化，使爭議有明確依據；其次，企業責任從被動轉為主動，也就是說，企業必須事先建立防治制度，而非等問題發生才進行補救；最後，罰則機制大幅強化，違規不僅會被裁罰，且可連續開罰直到改善為止。簡單來說，過去是「有問題再說」，現在則是「沒做好就違法」。

▲（圖／《愛情怎麼翻譯？》劇照）

「職場霸凌法」主管最容易忽略的7大雷區：

「職場霸凌法」新制上路後，許多過去被視為職場日常的小細節，都可能成為主管踩線的關鍵。像是公開批評、刻意忽視，甚至用團隊壓力要求員工配合，只要具有針對性、持續性，並對員工造成身心壓力或形成敵意工作環境，都可能被認定為職場霸凌。以下整理主管最容易忽略的7大雷區，千萬別不小心踩到紅線！

1、社交排擠與孤立：被「剛好忘記」也可能踩線

假如某位員工長期被排除在團體活動之外，總是被「剛好忘記」訂餐或未被通知聚餐，這類看似日常的小事，一旦具有持續性與針對性，就可能構成法律上的「社交孤立」，進而被認定為霸凌行為。也就是說，即使沒有直接言語攻擊，只要形成孤立與敵意環境，就可能構成職場霸凌新法的霸凌。

▲（圖／《歡迎回到三達里》劇照）

2、言語羞辱、公開處刑：從檢討問題變成個人羞辱

在公開場合指責員工績效或失誤，即使內容屬實，只要損害個人尊嚴與名譽，恐怕就會被新法認定為職場霸凌。比較常見的情況像是在部門群組或會議中，當主管直接點名批評員工，若從「檢討問題」演變為「羞辱個人」，導致當事人承受心理壓力或名譽受損，即可能落入霸凌認定範圍。

▲（圖／《媽媽朋友的兒子》劇照）

3、冷暴力施壓：沉默、無視也是一種霸凌

當主管長期對特定員工採取忽視態度，例如不回訊息、不分配任務或不讓發言，這種「無形壓力」同樣可能被視為霸凌。簡單來說，沉默、無視、刻意邊緣化等刻意忽視的行為，造成員工心理壓力與敵意工作環境，也屬於霸凌的一種形式。

▲（圖／《榮耀：她們的法庭》劇照）

4、不合理工作分配：過度壓榨或刻意閒置

新制上路後，只要涉及「不合理工作分配」，就可能踩到紅線！不論是把工作過度集中在某位員工身上，導致對方長期超負荷，或是反過來刻意不安排任務、讓員工被邊緣化，只要過度加派或刻意閒置具有針對性，並對員工造成不良影響，就有機會被認定為不當對待。

▲（圖／《莎拉的真偽人生》劇照）

5、打壓發言權：反覆打斷、否定，讓員工被迫沉默

比較常見的情境是，某位特定員工只要一開口就被主管打斷，或是一提出建議就遭到直接否定，導致員工長期下來「被迫」選擇沉默。這種針對特定個人的反覆發言打壓與意見否定，已經妨礙其在職場中的正常表達，並可能構成敵意工作環境，也被列入新制規範中。

▲（圖／《努力克服自卑的我們》劇照）

6、集體壓力逼配合：用「大家都可以」包裝職場壓迫

大家有沒有聽過：「大家都可以，為什麼就你不行？」這種以團隊文化或職場潛規則為理由，要求員工配合不合理事項的行為，將被視為隱性壓迫。比如下班待命、隨叫隨到、參加聚餐等，只要形成反覆壓力，就可能構成職場霸凌！新制上路後，隱性強制不再只是道德問題，而是可能被認定為霸凌的違法行為！

▲（圖／《21世紀大君夫人》劇照）

7、企業制度缺失：沒有申訴管道也可能違法

根據職場霸凌防治專章規定，雇主有「積極防治義務」，必須主動建立公平且獨立的申訴管道、明確的調查處理流程與時限、保密措施及不得報復的保護機制。如果企業沒有建立申訴管道、缺乏明確處理流程，或知情卻不作為，將直接構成違法，違反新法防治義務！

▲（圖／《淚之女王》劇照）

「職場霸凌法」對企業有什麼警訊？

此次修法對企業最直接的衝擊在於「責任前移」與「罰則加重」。企業不僅需要建立申訴制度（10人以上）、訂定防治規範（30人以上）、甚至成立調查機制（100人以上），還必須進行教育訓練並保留紀錄，以備勞檢查核。

而罰則方面，違規最高可處新台幣300萬元罰鍰，情節嚴重可加重至450萬元，且採「可連續開罰」機制——也就是說，會罰到改善為止！這意味著企業若仍以過去管理習慣運作，將面臨高額且持續性的法規風險，合規成本與管理方式勢必需要全面調整。

▲（圖／《淚之女王》劇照）

2026「職場霸凌法」網友反應兩極：樂見新制 vs. 擔心濫用

目前網路上對此新制呈現明顯兩極化反應，一派網友認為這是必要改革，認為台灣的確長期存在著「情緒管理式領導」與「情勒文化」，職場霸凌新法上路後，有助於改善職場環境，讓弱勢員工有實質保護，並促使企業建立更健康的管理制度，對這次的改革十分看好。

▲（圖／《前輩，那支口紅不要塗》劇照）

但也有人認為規範過於模糊，可能導致主管難以管理團隊，甚至擔心員工濫用申訴機制，造成「動輒得咎」的管理困境。有些人也質疑實務執行難度，例如如何界定「冷暴力」或「合理工作分配」，員工面臨職場霸凌時需要蒐證，蒐證的過程也相對艱難，多半認為未來相關爭議案件可能大幅增加。

▲（圖／《秘戀稽核中》劇照）

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