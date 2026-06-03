質感居家香氛推薦：開心果蠟燭甜而不膩、Lisa Larson條紋貓超可愛

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

居家香氛不只是讓空間變得好聞，更是營造生活氛圍的重要關鍵，不同香氣能悄悄改變家的情緒溫度，像是木質調帶來沉穩安全感，花香調增添柔和浪漫，柑橘調則讓空間更清新明亮，無論是下班後放鬆、睡前沉澱，或招待朋友時提升儀式感，一抹香氣都能讓居家質感瞬間升級。

＃LOEWE 開心果香氛蠟燭，170g、售價3,490元

開心果近年成為許多人愛不釋手的美食，濃郁的堅果烘焙香氣，可以完美融入各種甜點，而現在這令人著迷的香氣更是要走進居家氛圍中，LOEWE近期上市全新開心果香氛蠟燭，奶油般的絲滑包裹堅果溫潤的暖意，甜甜的香氣之中更是帶點溫柔的綠意，彷彿是開心果打碎之後的綠色，和諧不甜膩。

＃VANA Lisa Larson 聯名系列－Mikey Harmony繽紛花園擴香瓶，售價1480元

慶祝VANA成立第9年，品牌攜手瑞典陶藝大師Lisa Larson將北歐生活美學注入居家空間，以經典角色「Mikey條紋貓」與「Leo獅子」為靈感，打造出兩款香氛作品，其中，最具代表性的「Mikey條紋貓」透過玫瑰花香調，製造出居家溫馨氛圍，透過玫瑰、草莓以及青草等香氣堆疊，展現出浪漫質感。

＃L'ERBOLARIO蕾莉歐 琴韻橙香擴香瓶，125ml、原價1,880元

承襲義大利的渡假氛圍，蕾莉歐半世紀以來持續打造多款香氛作品，在48週年之際以微醺夏日設計出「酒感香氛」琴韻橙香系列，將琴酒中經典的杜松子融合柑橘與草本香氣，勾勒出專屬夏季艷陽高照的明亮清新情境，不只是有身體洗沐、香水，更是延續到香氛蠟燭、居家擴香等單品。

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