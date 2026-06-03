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IKEA公開上半年熱銷榜TOP 10　線上購物節最高現折900元

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記者蔡惠如／綜合報導 

IKEA 官方同步公開 2026 上半年熱銷家具 TOP10 榜單，從移動式推車、筆電桌到衣櫃床墊等經典品項應有盡有，直接幫大家畫好高 CP 值的必敗重點。搭配 IKEA 618 線上購物節將於 6／4 到 6／18 限時開跑，卡友官網下單，單筆滿 6,000 元現折 600 元；消費滿 8,000 元加碼現折 900 元，新加入的宜家卡卡友也有滿 2,000 元現折 200 元的優惠，快趁這波熱銷榜清單折價買起來。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

HORNAVAN 推車，售價 399 元
白色外觀的推車，擁有堅固的鋼質設計，底部加上 4 個滑輪，方便你推到居家的任何角落。無論是廚具還是文具用品，都可以整齊放置，完全是靈活運用的收納神器。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

RIGGA 吊衣桿，售價 499 元
房間衣服總是沒地方掛，白色吊衣桿可以依據你的個人需求，自由調整成 6 種高度，底部附有層架，可以讓你整齊放置儲物盒，或是擺上 4 雙鞋子。掛衣桿的兩端還能當作掛鉤使用，吊掛長衣物或包包都非常順手。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

BOLLSIDAN 筆記型電腦桌，售價 1,999 元
使用染白橡木紋搭配白色，能隨心調節高度，讓你想坐著用、站著工作都能自由選擇。扁平腳架搭配隱藏式滑輪設計，可以輕鬆伸入沙發底或床底，不佔空間。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

ALEX 抽屜櫃，售價 2,299 元
再創低價 2,299 元的ALEX 抽屜櫃，外型簡約俐落，採用美背式設計，從任何角度看都很美觀，擺在空間中央當作區域分隔也沒問題，抽屜還附防滑落裝置，兼具風格與使用安全。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

BILLY 書櫃，售價 2,290 元
是長年經典熱銷的明星產品，簡約百搭的造型能靈活融入不同的居家空間。附有可調式層板，能依儲物需求自由調整，還能搭配櫃門使用。背後設有快速固定裝置，搬家時安裝或拆卸都非常輕鬆便利。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

KLEPPSTAD 三門衣櫃／衣櫥，售價 3,199 元
可充分運用儲物空間，如果想要打造符合個人需求的收納組合，還能自由搭配 KLEPPSTAD層板使用。產品本身也附有安全配件，可以把衣櫃安穩固定在牆面。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

4 抽 MALM 抽屜櫃，售價 3,299 元
臥室收納的百搭選擇，外觀是百看不膩的白色簡約設計，擁有寬敞的四層大抽屜，抽屜開關滑順，並附有安全的防滑落裝置。同時隨附的安全配件也能讓抽屜櫃安穩固定在牆面。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

POÄNG 扶手椅，售價 2,499 元
想要在客廳有個舒服的耍廢角落，這款實木貼皮的樺木色扶手椅配上 knisa 淺米色椅墊就是絕配。高椅背的設計能為頸部提供適當的支撐，現場還擁有多款椅墊可以選擇，方便你隨時變換座椅和客廳風格，甚至能另外搭配 POÄNG椅凳來增添整體的舒適感。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

MICKE 書桌／工作桌，售價 2,999 元
再創低價 2,999 元的經典書桌，簡潔的外型可以輕鬆融入各個佈置風格，能自由搭配其他同系列的書桌或抽屜櫃，而且背面還貼心擁有可以隱藏雜亂電線的聰明設計，讓桌面保持清爽。

▲IKEA公布2026上半年熱銷TOP 10。（圖／品牌提供）

VESTERÖY 獨立筒彈簧床墊，售價 4,499 元
擁有獨立袋裝彈簧與厚泡棉層，提供身體穩定的支撐，獨立筒設計能讓翻身時更安穩不干擾，連結式結構還能提升空氣流通，搭配柔軟彈性纖維面料，親膚舒適。

▲HOLA涼感商品享2件9折優惠。（圖／業者提供）

▲SNOW TOUCH 涼感毯，售價1,680元起。

HOLA和樂家居夏天熱賣的 SNOW TOUCH 冰紗系列，主打天然玉石纖維紗線，主打能達到「一觸減 6 度」的長效涼感。即日起至 8／5 期間，推出 SNOW TOUCH 全系列 2 件 9 折優惠，全系列涵蓋寢具、靠墊、室內拖、兒童睡袋到寵物墊等近 20 樣商品。

▲HOLA涼感商品享2件9折優惠。（圖／業者提供）

▲HOLA涼感商品享2件9折優惠。（圖／業者提供）

▲SNOW TOUCH幼兒園睡袋，售價1,680元起。

▲HOLA涼感商品享2件9折優惠。（圖／業者提供）

▲SNOW TOUCH 涼感耐磨耐抓寵物墊，售價699元起。

關鍵字：

IKEA, 家具推薦, 618購物節, 熱銷榜單, 折扣優惠

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