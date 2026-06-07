網友熱推「奇亞籽」高纖維低熱量！有效吃法小腹有感平掉　根本便祕救星

文／美人圈

便祕、小腹總緊緊跟隨嗎？近期Threads網友正熱推「奇亞籽」，高纖維低熱量的優點，被譽為減肥與健身族群的珍珠！然而，也有部分網友反應吃起來無感、肚子一樣卡卡的，為什麼會這樣呢？一起來看奇亞籽的有效吃法，讓小腹平掉、不再便祕！

奇亞籽功效、適合族群一次看

奇亞籽是什麼？

奇亞籽可是公認的超級食物之一！是鼠尾草或芥菜的種子，外型相當迷你小巧，通常是棕、黑、白等顏色。而奇亞籽有個很可愛的特性，當它與液體混合時，會開始膨脹至10倍以上，且奇亞籽周圍會有一層稠稠的凝膠包裹，因而能增加飽足感且低熱量，加上具備豐富的營養素，是不少減重、健身族群的最愛，更被稱作是「健人的珍珠」。

▲奇亞籽。（圖／freepik）

奇亞籽功效有哪些？

不只低熱量、有飽足感，奇亞籽還擁有以下功效：

1. 排便順暢

奇亞籽的膳食纖維含量極高（每100克約含34.4克膳食纖維）。水溶性纖維特性是吸水後會膨脹，能增加糞便體積並軟化，根本是便秘救星。

2. 延長飽足感、幫助控制體重

奇亞籽吸水後能膨脹10-12倍，變成膠狀質地，在胃裡佔據空間、產生飽足感並延緩胃排空速度，是減脂期的控餓神器。

3. 補充好油（Omega-3）

奇亞籽擁有25%到40%的油脂，其中60%的組成屬Omega-3脂肪酸，有助於調整體質、對抗身體慢性發炎。

4. 穩定血糖

奇亞籽具有高纖維與高蛋白質特性，能減緩碳水化合物的吸收速度，避免飯後血糖像雲霄飛車一樣暴增暴跌，有助減緩血糖上升速度，因而適合糖尿病患者補充。

5. 富含蛋白質

奇亞籽含有14%的蛋白質，在植物中數一數二的多，而補充足夠分量的蛋白質有助於增加飽足感，對於食的渴望程度能降低60%，相當友善減肥族群；此外，素食者也可靠奇亞籽來補充蛋白質。

▲奇亞籽具有高纖維與高蛋白質特性。（圖／freepik）

奇亞籽的正確吃法

奇亞籽好處多多，不過若吃錯，反而會變得痛苦，一起來看奇亞籽的正確吃法：

正確吃法1. 一定要充分泡水

奇亞籽絕對要充份泡水！若簡單攪拌就飲用，奇亞籽可能會在吞嚥時吸乾食道黏膜的水分，甚至可能卡在食道造成阻塞危險。因此，奇亞籽需要充分泡水靜置20-30分鐘，使其吸水膨脹，變成稠稠的狀態，避免結團的危險。

正確吃法2. 水溫要注意

熱水會破壞奇亞籽的營養素！因此，用溫水 or 冷水泡效果最好，其中冷水、常溫水最為理想，才能最大程度保留奇亞籽的營養素。

正確吃法3. 吃完後要猛喝水

只把奇亞籽泡好是不夠的！奇亞籽是非常強力的吸水海綿，若泡的時候水放不夠或額外的水分攝取不足，奇亞籽進到腸胃後，反而會吸乾腸胃裡面的水分，造成便秘更嚴重或覺得便祕沒被解決。

▲奇亞籽絕對要充份泡水。（圖／freepik）

奇亞籽的副作用

奇亞籽固然是很好的通便神器，但由於吸水的特性，也有相關副作用要注意：

副作用1. 可能消化不良、脹氣

由於奇亞籽的纖維量太高，因此，若平時不常吃高纖食物的人來說，突然大量補充，反而容易引發胃脹氣、放屁或肚子痛；腸胃敏感的人也建議起床後先喝杯溫開水再補充奇亞籽，若一起床馬上喝，很可能會造成脹氣。

副作用2. 過敏反應

奇亞籽是芥菜或鼠尾草的種子，而極少數人對這兩者過敏，若吃完出現皮疹、紅腫或呼吸困難，應立即停止食用。

▲（圖／IG@babebani）

你適合吃奇亞籽嗎？

你是適合吃奇亞籽的人嗎？一起來看！

適合族群

◾ 經常便秘者：只要補充足夠水分，它能有效促進腸胃蠕動。

◾ 減脂減重、控糖族：想吃甜食又怕胖，用奇亞籽布丁取代手搖飲，能提供滿足感。

◾ 外食少蔬果者：每天一湯匙，快速幫身體補足缺乏的膳食纖維。

不適合族群

◾ 胃潰瘍、腸胃道發炎者：它的高纖維質地對已經發炎、受損的胃腸黏膜來說太過粗糙，容易加重不適。

◾ 低血壓患者：有研究指出奇亞籽有輔助降血壓的效果，若血壓已經偏低者，食用需特別注意。

◾ 服用抗凝血劑者：奇亞籽含富含Omega-3，具有些微抗凝血作用，若有安排手術或正在吃抗凝血藥物，建議先諮詢醫師。

▲3族群不適合吃奇亞籽。（圖／freepik）

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