fb ig video search mobile ETtoday

網友熱推「奇亞籽」高纖維低熱量！有效吃法小腹有感平掉　根本便祕救星

>

文／美人圈

便祕、小腹總緊緊跟隨嗎？近期Threads網友正熱推「奇亞籽」，高纖維低熱量的優點，被譽為減肥與健身族群的珍珠！然而，也有部分網友反應吃起來無感、肚子一樣卡卡的，為什麼會這樣呢？一起來看奇亞籽的有效吃法，讓小腹平掉、不再便祕！

奇亞籽功效、適合族群一次看

奇亞籽是什麼？

奇亞籽可是公認的超級食物之一！是鼠尾草或芥菜的種子，外型相當迷你小巧，通常是棕、黑、白等顏色。而奇亞籽有個很可愛的特性，當它與液體混合時，會開始膨脹至10倍以上，且奇亞籽周圍會有一層稠稠的凝膠包裹，因而能增加飽足感且低熱量，加上具備豐富的營養素，是不少減重、健身族群的最愛，更被稱作是「健人的珍珠」。

▲奇亞籽 。（圖／美人圈提供）

▲奇亞籽。（圖／freepik）

奇亞籽功效有哪些？

不只低熱量、有飽足感，奇亞籽還擁有以下功效：

1. 排便順暢

奇亞籽的膳食纖維含量極高（每100克約含34.4克膳食纖維）。水溶性纖維特性是吸水後會膨脹，能增加糞便體積並軟化，根本是便秘救星。

2. 延長飽足感、幫助控制體重

奇亞籽吸水後能膨脹10-12倍，變成膠狀質地，在胃裡佔據空間、產生飽足感並延緩胃排空速度，是減脂期的控餓神器。

3. 補充好油（Omega-3）

奇亞籽擁有25%到40%的油脂，其中60%的組成屬Omega-3脂肪酸，有助於調整體質、對抗身體慢性發炎。

4. 穩定血糖

奇亞籽具有高纖維與高蛋白質特性，能減緩碳水化合物的吸收速度，避免飯後血糖像雲霄飛車一樣暴增暴跌，有助減緩血糖上升速度，因而適合糖尿病患者補充。

5. 富含蛋白質

奇亞籽含有14%的蛋白質，在植物中數一數二的多，而補充足夠分量的蛋白質有助於增加飽足感，對於食的渴望程度能降低60%，相當友善減肥族群；此外，素食者也可靠奇亞籽來補充蛋白質。

▲奇亞籽 。（圖／美人圈提供）

▲奇亞籽具有高纖維與高蛋白質特性。（圖／freepik）

奇亞籽的正確吃法

奇亞籽好處多多，不過若吃錯，反而會變得痛苦，一起來看奇亞籽的正確吃法：

正確吃法1. 一定要充分泡水

奇亞籽絕對要充份泡水！若簡單攪拌就飲用，奇亞籽可能會在吞嚥時吸乾食道黏膜的水分，甚至可能卡在食道造成阻塞危險。因此，奇亞籽需要充分泡水靜置20-30分鐘，使其吸水膨脹，變成稠稠的狀態，避免結團的危險。

正確吃法2. 水溫要注意

熱水會破壞奇亞籽的營養素！因此，用溫水 or 冷水泡效果最好，其中冷水、常溫水最為理想，才能最大程度保留奇亞籽的營養素。

正確吃法3. 吃完後要猛喝水

只把奇亞籽泡好是不夠的！奇亞籽是非常強力的吸水海綿，若泡的時候水放不夠或額外的水分攝取不足，奇亞籽進到腸胃後，反而會吸乾腸胃裡面的水分，造成便秘更嚴重或覺得便祕沒被解決。

▲奇亞籽 。（圖／美人圈提供）

▲奇亞籽絕對要充份泡水。（圖／freepik）

奇亞籽的副作用

奇亞籽固然是很好的通便神器，但由於吸水的特性，也有相關副作用要注意：

副作用1. 可能消化不良、脹氣

由於奇亞籽的纖維量太高，因此，若平時不常吃高纖食物的人來說，突然大量補充，反而容易引發胃脹氣、放屁或肚子痛；腸胃敏感的人也建議起床後先喝杯溫開水再補充奇亞籽，若一起床馬上喝，很可能會造成脹氣。

副作用2. 過敏反應

奇亞籽是芥菜或鼠尾草的種子，而極少數人對這兩者過敏，若吃完出現皮疹、紅腫或呼吸困難，應立即停止食用。

▲奇亞籽 。（圖／美人圈提供）

▲（圖／IG@babebani）

你適合吃奇亞籽嗎？

你是適合吃奇亞籽的人嗎？一起來看！

適合族群

◾ 經常便秘者：只要補充足夠水分，它能有效促進腸胃蠕動。

◾ 減脂減重、控糖族：想吃甜食又怕胖，用奇亞籽布丁取代手搖飲，能提供滿足感。

◾ 外食少蔬果者：每天一湯匙，快速幫身體補足缺乏的膳食纖維。

不適合族群

◾ 胃潰瘍、腸胃道發炎者：它的高纖維質地對已經發炎、受損的胃腸黏膜來說太過粗糙，容易加重不適。

◾ 低血壓患者：有研究指出奇亞籽有輔助降血壓的效果，若血壓已經偏低者，食用需特別注意。

◾ 服用抗凝血劑者：奇亞籽含富含Omega-3，具有些微抗凝血作用，若有安排手術或正在吃抗凝血藥物，建議先諮詢醫師。

▲奇亞籽 。（圖／美人圈提供）

▲3族群不適合吃奇亞籽。（圖／freepik）

延伸閱讀

Threads爆火「藍莓豆漿」是什麼？網友大推是發光特調，肌膚變亮、褲頭變鬆！

快速瘦小腹！韓國教練一週「瘦肚子運動」菜單，7天小腹收緊、肚子變平有感

李多慧48公斤瘦身秘訣全公開！8大保養&飲食心法，不復胖秘訣靠喝「這2杯」！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 減肥, 奇亞籽, 高纖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

「職場霸凌法」新制7月上路　過度壓榨、言語羞辱與排擠孤立都可能違法

「職場霸凌法」新制7月上路　過度壓榨、言語羞辱與排擠孤立都可能違法

會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把

會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把

Seventeen成員JOSHUA秀名錶品味　戴積家先學組錶殼 Goyard近期最帥的包　2026全新中性郵差包型每天背都捨不得換 3種朋友不值得深交！習慣消耗你情緒　再熱絡都要留距離 「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過 皮克敏玩家必收6雙「舒適好走萬步鞋」　Salomon、NB到Air Max 95一次看 豪門媳奚夢瑤與亞洲首富千金撞衫　和「貝嫂」戴同款「錶王」 夏天也不暈的木質香水推薦　LE LABO樹果19、Diptyque感官之水舒服又耐聞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面