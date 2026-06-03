盧亞夏季特賣最低下殺2折！CHLOE、GUCCI香氛彩妝通通有

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

美妝香氛集團盧亞即將於6／9至6／11夏季年中特賣會，像是CHLOE、GUCCI、DOLCE&GABBANA等精品香氛彩妝，或是法國藥妝經典Caudalie、底妝權威Laura Mercier等等，通通都有優惠下殺，最低2折起，快揪好友一起出發！

這次釋出的特賣品項眾多，除了有基礎彩妝香氛之外，更是祭出每日一物的限量優惠，包含9日登場的CHLOE仙境花園香草之語原價9200元，優惠價2500元就可以到手，10日的GUCCI絲潤氣墊粉底定價2900元優惠價才900元，11日還有GUCCI傾色修容經典彩妝禮盒原價3990元特價1300元，買了送禮自用都超划算。

【特賣會資訊】

盧亞夏季特賣會



時間：6/9－6/11，10:30～19:30

地點：台北市南京東路五段188號9樓之一

＃商品皆為限量，售完為止，請自備購物袋，現場消費滿2000元即可刷卡。

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