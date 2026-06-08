2026顯白唇膏推薦！一抹零唇紋、不黏膩　持色色號公開偽素顏必備

文／美人圈

2026顯白唇膏推薦！今年夏季絕對不能錯過光澤型唇彩，專櫃、開架等各大品牌紛紛推出重量級新品，色選高度豐富，BEAUTY編精選出多款最顯白的百搭色系，其中，更有多款是素顏、淡妝擦也毫不突兀的，一起來看！

2026顯白唇膏推薦：資生堂 超進化絲絨緞光唇膏-粉色訂製系列

每個人都能找到最適合自己的粉色！資生堂這款在日本備受OL族群喜愛，蘊含紅花油等超過68%保養成分，搭配輕盈凝膠質地，擁有高延展度，上色的同時也保養雙唇，且持色力與發色都令人滿意，其中，BEAUTY編首推#LE04，是漂亮的紫調玫瑰粉，低飽和的色彩與妝效，讓妝容瞬間高級，上班、約會塗抹都合適。

▲資生堂 超進化絲絨緞光唇膏-粉色訂製系列，NT$1,200；圖片示範色LE04 Mauve Pink微醺粉玫。（圖／資生堂）

#LE02是品牌主打色之一，是有細緻珠光交織的透潤粉色，特別適合用來疊擦，讓唇彩變得更加有光澤、唇妝更為立體，加上舒服的保濕質地，維持全天候絕佳唇況。

▲圖片示範色：LE02 Sparkling Pink 晶透裸粉（圖／資生堂）

第二個主打色則為#LE03，是暖肌也能輕鬆駕馭的蜜桃粉色，輕透溫潤，一抹快速提亮氣色，展現活力少女感！

▲圖片示範色LE03 Peach Pink 蜜桃嫩粉。（圖／BEAUTY美人圈、資生堂）

2026顯白唇膏推薦：DIOR 誘鏡面水光唇膏

極致的鏡面水光，唇瓣變得更加耀眼飽滿！時尚俐落的銀色管身，一抹擁有輕盈舒適的質地以及晶透嘟嫩的飽滿妝效，根本薄唇救星，更貼心推出3款限量精品級外殼，讓唇膏也很有個人風格，主打色之一為Jisoo同款#306蜜糖裸粉，是柔粉與米色調的完美融合，優雅迷人，且適合全膚色，通通顯白有感。

▲圖片示範色306 蜜糖裸粉；DIOR 誘鏡面水光唇膏 #306，NT$1,600。（圖／DIOR）

2026顯白唇膏推薦：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜漾豐唇露

兼顧保養與彩妝效果！嬌蘭這款以蜂蜜、蜂王乳和蜂膠組成的玻尿酸胜肽蜂蜜精萃，提供長效保濕與豐盈，更輔以環狀胜肽有助於撫平細紋，達到豐潤效果。有趣的是，這款除了單擦，還可當做打底及局部唇瓣打亮使用，同時推出兩款色系，#100香檳粉．是漂亮的淺粉色，帶有玫瑰珠光，友善暖肌；#200冰川藍，則富含紫色珠光，友善冷肌。

▲圖片示範色100 Warm Glow 香檳粉；嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜漾豐唇露，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

2026顯白唇膏推薦：TOM FORD 設計師輕巧唇膏

採用最新奢華精華配方！添加白池花籽油與山茶花油，同時融合亞麻薺油與石榴籽油，不僅幫助維持水嫩唇瓣，質地更是柔滑細緻，擁有極佳的延展度，發色是高級緞光，唇瓣質感有感提升，10大色選有兩款主打色，#02 Showoff屬於玫瑰裸色調，自然散發自信光芒；＃151 Iconic Nude則為玫瑰奶茶色，溫柔中帶有精緻感，日常唇妝輕鬆變得高級。

▲TOM FORD 設計師輕巧唇膏，NT$1,250。（圖／TOM FORD）

2026顯白唇膏推薦：YSL 情挑誘光潤唇膏

想要少女般的澎潤唇形，那絕對要靠YSL！以糖果外衣為靈感包裝，推出一系列幼蜜糖色選。其中，口碑極佳的潤唇膏以百香果精油結合荷荷芭油，提供全天候的晶亮細膩光澤，自然綻放如糖漬水果般的光澤，綻放活力滿滿的果汁妝感，主打色為#12B，揉合珊瑚橘光感，釋放明亮元氣的清甜氣息。

▲圖片示範色12B 甜橙蜜糖；YSL 情挑誘光潤唇膏，NT$1,580。（圖／IG@iaammzia、IG@a_kim3）

2026顯白唇膏推薦：蘭蔻 絕對完美琉光唇釉

首創超纖薄琉光膜！一抹達成成飽和顯色與12H輕盈持色的平衡，更奢華添加頂級抗老成份普拉絲鏈，一邊上妝一邊做高級保養，讓唇瓣時刻保持柔嫩飽滿。有著亮眼的琉璃光感，簡單上妝就非常亮眼，其中，主打色#706，是富有呼吸感的清透奶茶裸粉色，百搭不挑人，極具純慾少女感。

▲圖片示範色706 晨曦裸光；蘭蔻 絕對完美琉光唇釉，NT$1,400。（圖／蘭蔻）

2026顯白唇膏推薦：PRADA Beauty 原生稜光水唇膏

全新色選太美，以2026春夏時裝織構緞色為靈感！將秀場中極具份量感的高訂緞面材質，擺動間的細膩折射光澤完美轉化至唇瓣，與一般光澤唇彩的強烈不同，這支相對低調內斂，更好駕馭。此次主打色#U023暮光粉，是向Miuccia Prada致敬的時髦粉棕色調，揉合緞面光澤的細膩漫射，讓粉色不再只是甜美，還有著優雅與知性魅力。

▲圖片示範色U023 暮光粉；PRADA Beauty 原生稜光水唇膏，NT$1,650。（圖／IG@_parkha）

2026顯白唇膏推薦：DOLCE&GABBANA Beauty 冰透果汁水唇釉

TWICE成員彩瑛的同款色！全新唇釉以質地如水般輕盈、如果凍般柔潤，且持久不黏膩，輕抹瞬間釋放出清新果汁光澤，更能隨心疊加濃動，創造不同風格與層次，彩瑛同款色#04 石榴果凍 ，也是此次的官方主打色，是搶眼且好駕馭的正紅色，搭配清心果汁般的光澤，變得更好駕馭，年輕不老氣！

▲圖片示範色04 石榴果凍；DOLCE&GABBANA Beauty 冰透果汁水唇釉，NT$1,600。（圖／DOLCE&GABBANA Beauty）

2026顯白唇膏推薦：媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉 #鎖吻棒

超持久的水光感唇彩就是它！採用水光彈力鎖色科技兼具水潤光澤與長效持色，更有著豐富色選，滿足清新日常到街頭甜酷等所有風格，使用上為達最佳持色效果，建議先搖勻再塗抹，並靜待30秒使其形成鎖色薄膜。此次新色中，#290在社群上有極大呼聲，沉穩的拿鐵琥珀調紅色，盡顯優雅與溫柔。

▲圖片示範色290 光速琥珀紅；媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉 #鎖吻棒，NT$499。（圖／媚比琳）

2026顯白唇膏推薦：3CE 果凍護唇蜜

素顏、淡妝都適合！3CE全新果凍護唇蜜，以角鯊烷、5%甘油、玻尿酸與維他命E，為唇瓣提供整天的護唇效果，同時打造出如果凍般的Q嫩飽滿與透亮感，質地水感舒適不黏膩，且修飾唇紋，唇瓣狀態一抹變得完美。不知道怎麼選？若屬於暖肌、平常喜愛暖調彩妝，首選#01 蜜桃果凍，帶暖調的優雅粉嫩感，讓嘴唇變得嘟嫩、超欠親。

▲圖片示範色01 蜜桃果凍；3CE 果凍護唇蜜，NT$420。（圖／3CE）

想要更少女、粉嫩唇，那必須試試#02玫瑰果凍，輕盈的玫瑰色調，打造出垂涎欲滴的水嫩感，單擦就超美！

▲圖片示範色02 玫瑰果凍。（圖／3CE）

2026顯白唇膏推薦：i'm meme 我愛QQ光波唇凍

一支就能做到唇蜜的水光質地與唇釉的顯色度！蘊含高潤澤精華，幫助上唇後紋路即刻隱形，呈現水潤透嫩的嘟嘟唇，注入滿滿的精華與溫和沁涼感，特別適合唇部易乾燥的族群。此外，獨特的Q彈軟嫩矽膠筆頭，其斜角設計能完美貼合唇形，薄塗或厚擦都好用。主打色#03 櫻桃凍，靈感來自濃郁多汁的冰糖櫻桃，宛若陽光下剛採摘的甜美果實，一抹Q彈可口的冰糖紅潤光波，展現迷人純欲的Q彈嘟嘟唇。

▲圖片示範色#03 櫻桃凍；i'm meme 我愛QQ光波唇凍，NT$430。（圖／i'm meme）

2026顯白唇膏推薦：heme 透潤水光唇膏

MIT品牌heme帶來重磅心品！以輕盈透潤的質地與恰到好處的水光感，為唇瓣妝點自然的好氣色，共推出三個色選，＃01 Bare Rose屬於低飽和灰粉色調，不過於甜膩，呈現溫柔氣質感，適合各種場合使用；#02 Crystal Berry則在晶透莓果色中融入一抹暗色調，色澤清透卻不張揚，上唇顯白有感；#03 Glaze Mocha是內斂百搭的木質調紅棕色，特別適合偏黃肌膚，低調中展現優雅氣場。

▲heme 透潤水光唇膏，NT$360。（圖／heme）

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