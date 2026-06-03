整天都安排好了！暑假必看日本千年國寶、山茶花手搖免費喝

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

放暑假不知道去哪好？喝涼飲、吹冷氣看展絕對都是很誘人的選擇，近期就有兩大值得一去的放鬆景點，早晚各一個活動直接滿足一整天的行程，而且地點就在附近，跟著安排就對了！

＃白天：極上御藏恆久美學展《水泉的迴響》

資生堂旗下最頂級的極上御藏系列，將日式精緻文化徹底融入每一個細節，不僅將具有千年歷史的國寶級「西陣織」工藝設計在瓶器中，更是選用日本高野山的傳奇延命草、京都極上玉露為配方，孕育出全新的極上御藏輕盈乳霜，極致水感的質地透過最新保濕精萃微囊科技，讓乳霜在接觸肌膚瞬間輕盈保濕。

慶祝新品的誕生，資生堂在具有日式氛圍的光在錦町（台北市金華街88號）舉辦《水泉的迴響》美學展，將職人匠心濃縮在短短的導覽體驗之中，現場更是陳列出極其珍貴的「西陣織」布料，還有療癒的金箔作畫體驗（需預約），從早上10點到晚上6點，參觀填寫問券還可以獲得價值千元的小禮物。

＃晚上：TSUBAKI思波綺快閃沙龍計畫－feat.發發

參觀完藝術氛圍濃厚的展覽，晚上當然要到年輕人聚集的中山商圈享受台北夜生活，TSUBAKI思波綺與手搖飲品牌發發攜手合作，從6月3日至14日在中山捷運站廣場舉辦快閃沙龍活動，現場陳列出品牌多款經典洗護髮品，讓人不用花錢就能夠體驗奢華的「山茶花修護」魅力，還有美美拍照打卡區可以揪友一起玩樂。

另一大重點以思波綺核心成分「山茶花精油」為靈感，由發發設計出多款具有山茶花香氣的飲品：蜜香山茶花凍凍優格、蜜香山茶花凍凍金萱，解膩茶香搭配獨家特製的Q彈山茶花凍，簡直絕配搭檔。於快閃店登場期間五、六、日親臨完成指定任務，即可免費獲得思波綺0秒髮膜體驗組與發發聯名特調飲品乙杯（數量有限，兌完為止）。