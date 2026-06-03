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OWNDAYS、JINS出招！Yuri美妍鏡片主打好氣色　堀米雄斗運動眼鏡登場

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記者曾怡嘉 ／綜合報導

眼鏡不再只是視力矯正工具，從修飾氣色到提升運動表現，品牌持續拓展鏡片與鏡框的應用場景。近期OWDAYS推出主打提升氣色的「美妍鏡片」，JINS則攜手職業滑板選手堀米雄斗推出高機能運動眼鏡系列，瞄準不同族群需求。

#一秒開啟腮紅濾鏡　OWNDAYS美妍鏡片正式登場

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

想靠眼鏡提升整體氣色？OWNDAYS於6月2日推出全新「美妍鏡片」，並邀請超人氣啦啦隊女神陳洛心Yuri擔任美妍鏡片大使，首波形象同步公開。

Yuri分享，美妍鏡片真的讓我很驚喜！它不只是單純讓臉看起來有腮紅，而是整個人的氣場和氣色都不一樣了。早上趕出門、素顏出現，就連工作結束也完全不用擔心脫妝問題，因為戴上它就好看了。

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

品牌表示，美妍鏡片於鏡片下緣導入漸層著色技術，透過光線折射效果柔化臉部輪廓，並減少雙眼疲憊感，營造宛如開啟相機濾鏡般的視覺感受。針對女性常見的氣色困擾，OWDAYS更研發三款不同色系，對應不同膚色需求，協助消費者找到適合自己的風格呈現。

#攜手堀米雄斗　JINS推高機能運動眼鏡、墨鏡系列

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

看準運動族群需求，JINS正式宣布與職業滑板選手堀米雄斗展開合作，即日起公開全新形象影片《SLAM MORE.》，同步曝光最新「JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列」。

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

堀米雄斗於影片中配戴的正是本次主打的高機能運動墨鏡。根據JINS問卷調查指出，約有49.9%的運動愛好者仍習慣在運動時配戴日常度數眼鏡，反映運動專用眼鏡尚未普及。消費者普遍考量包括價格因素，以及傳統運動眼鏡較難融入日常穿搭等問題。

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

為回應市場需求，JINS推出兼顧穩定性、設計感與價格門檻的高機能運動系列，強調在激烈動作下仍能維持配戴穩固，同時採用較貼近日常穿搭的外型設計。

關鍵字：

美妍鏡片, 運動眼鏡, OWNDAYS, JINS, 滑板選手

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