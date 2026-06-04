5種「擾眠食物」睡前請忌口　身體修復更完整

▲睡眠是身體修復的重要時刻。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

睡眠的過程在人生中是非常重要的，因為睡覺是身體在修復的時間，如果無法睡好，對於皮膚外貌、精神狀態等都有影響，然而影響睡眠的因素也相當廣泛，若你長期被睡眠不足所困擾，睡眠專家們建議有5種食物，尤其別在睡覺前幾個小時攝取。

咖啡因

戒除咖啡對某些人來說或許是一件艱難的任務，但確實咖啡因會影響睡眠，它會阻擋體內讓我們睡著的化學物質，可能長達6小時，影響你的睡眠時間，有專家建議實施「咖啡因宵禁」，試著在中午以前喝完今日的所有咖啡，且1天不超過2杯，此外不僅咖啡，許多茶內也有含咖啡因，有時甚至比咖啡還高，需要留心。

辣

很多人喜歡吃辣，尤其在冬天，但事實上辣椒素可能會影響睡眠，並且讓你體溫升高，其實會導致睡得不舒服，如果你有很嚴重的睡眠問題，應該戒除辣的食物。

糖分

在睡前來份誘人的甜點感覺很不錯，但你有注意到一些能量飲料往往都非常甜嗎？因為糖正是開啟大腦精神的開關，一旦在睡前攝入糖分，大腦只會越來越興奮，然後活力滿載，延後你的睡覺時間，若真的很容易在睡前肚子餓，請以低糖的香蕉或無糖穀片飽肚。

紅肉

基本上紅肉比其他肉類要更難消化，若吃完晚餐在4小時之內就要上床睡覺，建議不要用紅肉填飽你的胃，因為這會導致消化系統還在運作，影響你的寶貴睡眠。若你工作相當忙碌，晚餐已經等於宵夜時間，建議以青菜為主的輕食，會是比較好的選擇。

酒精

酒精的一個特色是會讓你放鬆，這確實是在睡前容易選擇飲用的好藉口，但它其實會讓你的深層睡眠其受到干擾，導致你無法真正熟睡，醒來之後，你會跟未上床前一樣疲憊，只是心理覺得你「好像睡了一場覺」，若真的想喝酒，請利用睡前2小時飲用完畢。