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凱特王妃現身抗癌活動打破慣例　穿7.5萬全新「愛心紅裙」背後藏深意

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凱特王妃穿上布滿白色愛心的紅色洋裝，相當亮眼。（翻攝X@Sapphireblues3）

▲凱特王妃穿上布滿白色愛心的紅色洋裝，相當亮眼。（翻攝X@Sapphireblues3）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）2日與公公、英王查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同現身英國癌症研究中心成立125週年紀念酒會。由於凱特和查爾斯進年先後罹癌，這也是他們癌後首次一同公開支持癌症相關活動，別具意義。身為「時尚資優生」的凱特當天也穿了一套全新的愛心紅色洋裝，相當亮麗。

他讚威廉是紳士？　凱特笑回「3個字」逗笑全場？

活動旨在表揚英國癌症研究中心成立125年來，在癌症預防、診斷與治療上的貢獻，以及研究人員、醫師與志工的努力。根據白金漢宮資料，英國癌症研究中心協助推動英國癌症存活率，在過去50年間提高1倍，如今英國每10名接受癌症藥物治療的患者中，就有8人使用與該機構研發相關的藥物。

凱特王妃現身抗癌活動打破慣例！　穿7.5萬全新「愛心紅裙」背後藏深意

▲羅南基廷看到凱特王妃，大讚威廉「是紳士」，表示很喜歡他，凱特聽了笑說：「我也是。」（翻攝The Royal Family﻿ IG）

活動期間發生有趣的對話，長期關注癌症的愛爾蘭歌手羅南基廷（Ronan Keating）見到凱特時，對她說：「請代我向威廉問好。」他的妻子史東姆基廷（Storm Keating）隨後說：「他真的是一位紳士。」羅南再說：「是啊，我們都很喜歡他。」凱特幽默回應：「我也是。」讓眾人聽了哈哈大笑。

根據《每日電訊報》報導，凱特當天穿上美國品牌RODARTE鮮紅色絲質洋裝，售價1,785英鎊（約新台幣7.5萬元），洋裝上佈滿細小愛心圖案，被解讀是向癌友們傳遞支持與關懷。

凱特王妃現身抗癌活動打破慣例！　穿7.5萬全新「愛心紅裙」背後藏深意

▲凱特穿上RODARTE的鮮紅色絲質洋裝，上頭布滿愛心。（翻攝X@Irina_Regina1）

《VOGUE》指出，這是凱特首次公開穿著RODARTE服裝。該品牌由美國加州姐妹檔Kate與Laura Mulleavy創立，以浪漫輪廓和藝術感設計聞名，深受影星娜塔莉波曼（Natalie Portman）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）等名人喜愛。

而當天凱特搭配紅色Gianvito Rossi高跟鞋、Miu Miu手拿包，配戴紅寶石項鍊、耳環，呼應整體主色調。

過去陪國王總是低調？　凱特這次為何穿「大膽鮮紅色」？

《每日電訊報》分析，凱特過去陪同國王出席活動時，通常會選穿較低調的服裝，但此次穿了大膽以鮮豔紅色亮相，不只展現自信，也凸顯她與抗癌議題的深厚連結。尤其查爾斯目前仍持續接受癌症治療，讓這身造型更具特殊意義。

凱特王妃現身抗癌活動打破慣例！　穿7.5萬全新「愛心紅裙」背後藏深意

▲凱特王妃穿一身紅色，現身抗癌活動。（翻攝The Royal Family臉書）

查爾斯與凱特2024年相隔數週先後公開罹癌消息。目前查爾斯仍在接受治療，凱特則在2025年宣布完成預防性化療，並進入緩解期。當年公開病情時，她更向所有癌症患者喊話：「無論你正面對何種形式的癌症，請不要失去信心與希望。你並不孤單。」恢復王室公務後，她持續關懷癌症患者，曾探訪癌症醫院、向病患送花，也曾在紀念癌症逝者的藝術裝置上留下鼓勵字條。

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關鍵字：

鏡週刊, 凱特王妃

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