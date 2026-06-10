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換季必備「溫和卸妝乳」8款好評推薦　敏感肌友善、網推爆百元開架

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文／美人圈

卸妝乳比起卸妝水、卸妝油相對溫和許多，非常適合在換季、容易敏感的季節使用，也特別深受敏感肌和乾肌喜愛。因此本篇文章將會介紹8款人氣卸妝乳，正在面臨換季所導致泛紅問題的朋友快來參考看看！ 

溫和卸妝乳推薦1：克蘭詩 阿爾卑斯純淨卸妝乳

克蘭詩阿爾卑斯純淨卸妝乳，富含來自純淨之巔的有機黃龍膽和檸檬香蜂草萃取，以黃金龍膽草、檸檬香蜂草等有機植萃配方，加上辣木萃取粒子組成，散發療癒花香。只要輕輕按摩就能清潔肌膚彩妝，且絲滑乳狀質地可用於眼部及臉部，效果溫和舒適，網友也說：「不用搓太久就能卸乾淨」、「洗完不會緊繃泛紅」。

▲卸妝乳 。（圖／翻攝自官網）

▲克蘭詩 阿爾卑斯純淨卸妝乳 200ml，NT$1,250。（圖／克蘭詩）

溫和卸妝乳推薦2：Bioré 深層卸粧乳

Bioré的深層卸粧乳是美妝論壇上的好評常勝軍，也擁有許多學生族群、小資黨的鐵粉！不用搓揉也能溶解彩妝與污垢，輕鬆卸除較濃且頑固的妝容。同時添加了蘆薈萃取及甜菜鹼等植物性保濕成分，加上通過敏感、粉刺與皮膚科測試，使用起來完全不刺激，用完也不會感到乾澀！推薦給對卸妝效力、保濕柔嫩感有較高要求的人使用。

▲卸妝乳 。（圖／翻攝自官網）

▲Bioré 深層卸粧乳 180ml，NT$200。（圖／Biore、IG @bioretw）

溫和卸妝乳推薦3：理膚寶水 多容安清潔卸妝乳液

理膚寶水作為深受敏感肌喜愛的品牌，他們的多容安清潔卸妝乳液，也超溫和，富含理膚寶水獨特配方及甘油，乳液質地能溫和清潔臉部及唇部彩妝，更能輕鬆卸掉眼線、睫毛膏等頑固彩妝！更有網友大推：「質地超級水潤，清潔力也超高，連睫毛膏都能輕鬆卸除，不需另外使用眼唇卸妝液，根本就是懶人福星！」

▲卸妝乳 。（圖／翻攝自官網）

▲理膚寶水 多容安清潔卸妝乳液 400ml，NT$1,080。（圖／理膚寶水）

溫和卸妝乳推薦4：ezskin 燕麥清新舒敏卸妝乳

ezskin的燕麥清新舒敏卸妝乳融入燕麥萃取菁華，以乳狀配方製成，不含香精，能很溫和的卸除彩妝和臉上多餘的油污髒污，且不挑膚質，換季時容易泛紅的膚況及敏感肌都能用！其中的燕麥萃取精華更能在卸妝時形成一層保護膜，保護肌膚不受到傷害。適合追求平滑使用感、膚況容易因天氣變化而不穩定的人。

▲卸妝乳 。（圖／翻攝自官網）

▲ezskin 燕麥清新舒敏卸妝乳 250ml，NT$580。（圖／ezskin）

溫和卸妝乳推薦5：Aesop 輕柔潔面乳

已經有越來越多人知道，Aesop不只香水好聞，連保養品都很好用！喜歡木質調香氣的朋友千萬別錯過Aesop的輕柔潔面乳，這款結合卸妝與洗面雙重功效，洗卸合一簡直懶人福音！還添加了葡萄籽油、泛醇（維他命原B5）、檀香、薰衣草等成分，在卸妝同時能保濕肌膚，對於敏感性膚質的人來說，也能得到不錯的舒緩效果，洗後那種不乾澀緊繃的滑順感令人愛不釋手！

▲卸妝乳 。（圖／翻攝自官網）

▲Aesop 輕柔潔面乳 100ml／NT$1,200、200ml／NT$1,750。（圖／Aesop）

溫和卸妝乳推薦6：露得清 深層卸妝乳

露得清的深層卸妝乳也是開架經典熱銷商品，更在美妝版擁有超級多使用心得。這款質地相當輕盈好推勻，不含酒精、香精與油脂，不易形成粉刺生成也不會致敏，不管是敏感肌或油痘肌都能放心使用！且對於較難卸的睫毛膏或唇膏等也都有不錯的卸妝力表現。不過也有部分網友認為這款不太好洗掉，因此建議乳化後要搭配按摩手法沖洗才會沖的比較乾淨喔。

▲卸妝乳 。（圖／翻攝自官網）

露得清 深層卸妝乳 200ml，NT$199。（圖／露得清）

溫和卸妝乳推薦7：專科 超微米極淨卸粧乳

專科最有名的產品除了洗面乳和卸妝水之外，同系列的卸妝乳其實也非常不錯！質地類似乳液，延展力超高，輕輕搓揉就能溶解臉部彩妝。而且除了不含酒精、香料、色素等添加物外，更經過了肌膚敏感性測試，敏感肌也能放心用！且這款洗完後也不會感到緊繃，容易乾癢脫皮的人也非常適合使用，不過有部分網友表示洗後會感覺臉上殘留一層滑滑的薄膜感，雖然保濕但可能較不適合油性肌膚。

▲卸妝乳 。（圖／翻攝自官網）

▲專科 超微米極淨卸粧乳 180ml，NT$239。（圖／專科）

溫和卸妝乳推薦8：COVERMARK 保濕修護卸妝乳

來自日本的COVERMARK，他們的保濕修護卸妝乳帶有草本香氣且質地輕盈細緻，延展性非常高，輕抹就能推勻全臉。產品中更蘊含89%的美容精華成分，卸妝同時也能保濕，且效果溫和完全不燻眼！也有許多乾肌網友表示真的是乾肌必備！洗完後臉像嬰兒屁屁一樣滑嫩，原先容易脫皮的地方也改善很多！

▲卸妝乳 。（圖／翻攝自官網）

▲COVERMARK 保濕修護卸妝乳 200g，NT$1,200。（圖／IG @covermark_jp）

延伸閱讀

2026眼唇卸妝液推薦清單｜Dcard好評不熏眼、防水睫毛膏也卸得乾淨

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 卸妝, 卸妝乳

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