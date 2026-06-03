戀情總是不持久？5個愛情盲點曝光　「太快上頭」最容易讓關係失衡

▲經營戀愛關係有秘訣。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

戀情剛開始總是甜蜜，但有些關係卻很快降溫、爭吵，甚至無疾而終。若每段感情都遇到相似結局，問題不一定是「遇人不淑」，也可能是自己在互動中誤踩了愛情盲點。檢視一下以下5點，確認目前的感情是否健康吧！

1. 太快把對方當成生活重心

戀愛初期容易把所有時間都留給另一半，朋友、興趣甚至工作都被擺到後面。當感情成為生活唯一重心，就容易因對方的一舉一動影響情緒。健康的關係應該是彼此陪伴，而不是完全依附，保有自己的生活圈反而更有吸引力。

2. 用討好換取安全感

有些人害怕失去對方，因此總是配合、退讓，甚至不敢表達真實想法。短期看似貼心，長期卻可能累積委屈與壓力，感情需要雙方都能自在做自己，適時說出需求與界線，比一味討好更有助於維持長久關係。

3. 急著確認關係卻忽略了解

許多人把交往視為終點，卻忽略真正重要的是相處過程，熱戀時容易被好感沖昏頭，沒有仔細了解彼此的價值觀與生活習慣。當新鮮感退去，差異浮現後，感情也可能因此出現裂痕。

4. 習慣腦補對方的想法

訊息晚回、語氣變冷，就開始懷疑感情出問題，是許多人常見的戀愛盲點。過度猜測不但讓自己焦慮，也可能造成不必要的誤會。與其反覆腦補，不如直接溝通確認，往往更能看清事情真相。

5. 每次吵架都想分輸贏

有些情侶一發生爭執，就急著證明自己是對的，但感情不是辯論賽，贏了道理卻傷了關係並不划算。比起爭對錯，更重要的是理解彼此感受，找到解決問題的方法，才能讓感情走得更長久。