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「Jelly Bag果凍包」爆紅　田小娟、IVE師妹團都在背！必買品牌一次看

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文／美人圈

相信大家最近滑Threads或IG都默默被「Jelly Bag 果凍包」燒到！粉嫩糖果色加上清透果凍質感，不只視覺瞬間降溫，背上身還自帶滿滿夏日氛圍感，就連田小娟、 IVE師妹團KiiiKiii都搶曬。不管搭配洋裝、牛仔褲還是泳衣都超可愛，完全就是夏日時髦女孩們最熱門的拍照神器之一，難怪韓國女生幾乎人手一顆。本篇幫大家整理近期討論度超高的果凍包品牌，照著買就對了。

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲果凍包爆紅。（圖／IG@tiny.pretty.j、IG@deinet_official）

「Jelly Bag 果凍包」為何爆紅？

首先一定要先來聊聊「Jelly Bag 果凍包」到底為何突然爆紅！打造出人氣韓牌Matin Kim的設計師 Kim Dain（金大仁）功不可沒，作為最懂年輕人愛什麼的她，創立的新品牌Deinet在本季推出「Jelly Firkin Bag（젤리 버킨백）」，大膽把透明果凍材質、繽紛糖果色，結合神似愛馬仕柏金包的經典輪廓，瞬間掀起話題。帶點Y2K千禧年代感的復古設計，不只成功讓果凍包重新翻紅，IVE師妹團KiiiKiii上身後更直接把熱度推到最高點，幾乎是走在大街上都能看到韓妞背。

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲IVE師妹團KiiiKiii背上果凍包。（圖／naver）

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@deinet_official）

Jelly Bag 果凍包品牌推薦：badblue 

badblue這款星星抽繩果凍包，完全就是把街頭感與少女心拿捏得剛剛好！包身以微霧面半透明材質打造，若隱若現的視覺效果看起來超有質感，也成功擺脫一般果凍包容易顯廉價的印象。最讓人心動的細節，絕對是純白皮革拼接手柄與包邊設計，再搭配側邊點綴的白色星星鏡子吊飾與金屬星形鏈條，甜酷之中又帶點Y2K叛逆感，背上身瞬間時髦度直接拉滿。

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@badblue_badblue）

Jelly Bag 果凍包品牌推薦：MEOWWOEM

以甜辣風格圈粉無數的韓國品牌MEOWWOEM（미야우웜），這次也推出超欠收的果凍手提包！包身以帶有磨砂感的霧面材質打造，相較一般高彩度果凍包更低調耐看，就算是穿搭新手也很好駕馭。大容量設計不只實用，還貼心附上同色系的波點收納小袋吊飾，以及正面的蝴蝶結裝飾，可愛度直接翻倍！全系列一口氣推出紅色、藍綠色、綠色、粉色、灰色與寶寶藍等6款配色，每一色都超想包款。

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@meowwoem_official）

Jelly Bag 果凍包品牌推薦：Glowny 

偏愛低調簡約風格的女孩，絕對可以鎖定韓國品牌Glowny推出的果凍休閒袋！以半透明材質打造出清爽輕盈感，再搭配包身立體浮雕的Glowny品牌Logo點綴，整體看起來簡約卻不單調，低調中又藏著滿滿細節感。沒有過多華麗設計，卻反而更耐看百搭，隨便搭件 T 恤、牛仔褲就很有韓系鬆弛感。

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@glownystore）

Jelly Bag 果凍包品牌推薦：firkin.world

不按牌理出牌的新興設計師品牌firkin.world直接顛覆大家對Jelly Bag的想像！這款包以近年爆紅的East-West橫向法棍包輪廓為主角，俐落修長的線條搭配顯嫩的果凍色調，散發出一種慵懶又優雅的法式氛圍。最讓人驚喜的是，品牌巧妙把帶有未來感的微透PVC材質，結合復古銀色轉扣與皮帶扣細節，讓整體同時擁有Y2K復古感與現代時髦氣息，甜美中又帶點酷感，完全讓人一眼愛上。

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@firkin.world）

Jelly Bag 果凍包品牌推薦：Omnipotant

編輯私心大推韓國品牌Omnipotant這款翻蓋果凍包，絕對是近期最讓人心動的Jelly Bag之一！不同於一般果凍包偏休閒的印象，它以俐落翻蓋設計搭配金屬釦環細節，整體看起來更有精緻感。霧面半透明材質自帶柔和濾鏡效果，不管是奶油白還是淡鵝黃色都超級顯氣質，隨手一背就很有韓系少女感。再加上民族風的星星吊飾點綴，完全會讓人忍不住想直接加入購物車。此外，這款包側邊還貼心加入可調式釦環設計，可以依照包內物品多寡自由調整包型輪廓。東西裝少時能維持俐落感，裝滿後也能自然撐開增加容量，不只兼顧美觀也超級實用，日常通勤、出遊都很適合背！

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲果凍包 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@omn_archive）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 果凍包, Jelly Bag

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