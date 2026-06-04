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高血壓只能吃清淡？營養師推4款低負擔調味法

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▲▼高血壓調味。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲添加天然辛香料，能減低對鹽巴和醬料的依賴。

記者曾怡嘉 ／台北報導　圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

許多人一聽到高血壓，就以為從此只能吃水煮餐、完全不能調味。營養師孫語霙表示，其實控制血壓不代表食物一定要索然無味，只要懂得選擇合適的調味方式，仍能兼顧美味與健康。以下整理4種相對低負擔的調味選擇，讓料理更有層次。

#天然辛香料先上場　減少鹽巴用量

蔥、薑、蒜、辣椒、九層塔、香菜等天然辛香料，本身就帶有濃郁香氣與風味。烹調時適度加入，不僅能提升食物層次感，也能降低對鹽巴、醬料的依賴。尤其辣椒與香草類食材，更是不少家庭料理的提味好幫手。

▲▼高血壓調味。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#胡椒、咖哩粉都是好選擇

除了天然食材，各類香料也是減鈉飲食的好搭檔。像是黑胡椒、白胡椒、咖哩粉、孜然粉、七味粉等，鈉含量普遍較低，卻能為食物增添豐富風味。以烤肉為例，改用香料取代大量烤肉醬，不僅能減少鈉攝取，也有助於降低額外熱量負擔。

想沾薯條？可選低鈉番茄醬

不少人吃炸物時習慣搭配番茄醬，這時可考慮選擇低鈉版本產品。以市售低鈉番茄醬為例，部分產品主打降低熱量與鈉含量，對於需要控制血壓的人來說，是相對友善的替代方案。不過仍應適量使用，避免攝取過量。

▲▼高血壓調味。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#低鈉醬油不一定都一樣

不少人會改買低鈉醬油，但挑選時仍需留意產品成分。有些產品會以鉀鹽取代部分鈉含量，雖然有助降低鈉攝取，但腎功能不佳者可能需要特別注意。部分薄鹽醬油則是直接降低鈉含量，對於有血壓管理需求的族群來說，較容易納入日常飲食規劃。

關鍵字：

標籤:**健康飲食, 高血壓, 減鈉調味, 天然香料, 低鈉醬油

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