SJ東海、銀赫空降信義區！蘭蔻幸福快閃店今登場　粉絲朝聖新地標

記者曾怡嘉 ／台北報導

韓流美妝話題持續延燒，國際美妝品牌近期紛紛結合韓星打造限定活動，SUPER JUNIOR成員東海、銀赫今（4日）下午將親臨《LANCOME X D&E 幸福快閃店》，而資生堂國際櫃下周也邀請《單身即地獄4》人氣女王李時安來台分享底妝技巧，讓粉絲近距離感受偶像魅力。

▲蘭蔻《LANCOME X D&E 幸福快閃店》4日於信義區登場。

#蘭蔻攜手D&E打造幸福快閃店 首爾潮流同步降臨台北

蘭蔻《LANCOME X D&E 幸福快閃店》4日在新光三越台北信義新天地A11 1樓登場，首度將首爾當下熱門的潮流氛圍帶進台北，此次活動邀請成軍即將邁入15年的SUPER JUNIOR-D&E（東海、銀赫），透過空間設計與互動體驗重現韓流現場感，讓消費者彷彿置身首爾街頭。

▲人生四格 SUPER JUNIOR D&E獨家限定邊框。

走進快閃店，不只是參與一場品牌活動，更像是一趟濃縮版的韓流體驗，從拍照打卡場景、妝容展示到偶像主題元素，皆圍繞著韓系流行文化打造，希望讓粉絲一次感受追星、美妝與生活風格的魅力。此外，品牌也攜手韓星御用美容室JENNY HOUSE院長彩妝師KANG YEWON合作，現場為大家示範今夏主打的「清透琉光IDOL韓妝」，強調自然膚質感與細膩光澤表現，仿造偶像舞台下依然乾淨清新的妝感。

#資生堂邀李時安來台 分享鏡頭前的發光底妝秘訣

另一邊，資生堂國際櫃也預告將於6月12日展開「超聚光舞台快閃巡迴活動」，並邀請因《單身即地獄4》受到關注的李時安現身與粉絲見面。活動中，李時安將分享個人的底妝習慣與維持肌膚光澤感的技巧，相當值得期待。