柏克金「釀酒師特選No.2」啤酒登場　喝起來有白酒香氣

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日正是啤酒季，金車柏克金推出季節限定新品「釀酒師特選No.2」，主打紐西蘭與美國雙酒花揉合燕麥芽，帶來帶有白葡萄與熱帶水果香氣的自然霧感風味，口感清爽無負擔；台灣麒麟首度祭出 Bar「零糖質啤酒」高平衡感且滑順不苦澀，開啟低負擔的日常選擇。

▲柏克金推出夏日啤酒新口味。（圖／品牌提供）

金車柏克金在今年夏天推出期間限定全新「釀酒師特選No.2」，以現代低酒精霧感啤酒為靈感探索，在製程上標榜不添加任何輔料，用德式工藝在台灣在地新鮮釀造。選用雙酒花進行搭配，紐西蘭 Nelson Sauvin 啤酒花帶出鮮明的白葡萄與白酒香氣，加上美國 Ekuanot 啤酒花蘊含的熱帶水果與柑橘氣息，使整體風味更加立體豐富。

此外，釀造過程中特別添加燕麥芽，並透過特殊發酵工法，賦予淺金色酒液柔和自然的霧感，並在展現豐富風味層次的同時，也降低酒精度。入口時能感受到細緻的酒花香氣與柔順的水果風味，整體乾爽順口。帶有豐滿白葡萄與熱帶水果香氣的乾爽口感，也非常適合搭配肉類、炸物、海鮮等料理。

▲柏克金釀酒師特選系列。

罐身設計改以清爽的草綠色系為主視覺，搭配明亮的黃色點綴，並將啤酒花與鮮明的果香元素交織其中，完美呈現夏季限定的清新與活力。「釀酒師特選No.2」500ml 售價 68 元，酒精濃度 4.5%，現已於台灣上市，新品期間還享有嚐鮮價。

台灣麒麟 Bar BEER 今年首度推出「零糖質啤酒」，在品牌既有清爽、不苦澀、易入口的風味基礎上提升平衡度，打造出結合滑順口感與清爽風味的零糖質選擇，外觀設計以銀白藍為主視覺，結合幾何切割線條詮釋「切除糖質」的概念，售價每罐 39 元起。

配合新品上市，品牌同步啟動「想玩，就喝Bar！」全國集點活動，即起至 6／30，購買全系列商品登錄發票集點，就有機會獲得「欲Bar不能」遊戲組，可抽冰杯、桌上乒乓、Bar轉盤、Bar冰桶、LINE POINTS 10點等。

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