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豪門媳奚夢瑤與亞洲首富千金撞衫　和「貝嫂」戴同款「錶王」

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▲▼奚夢瑤 。（圖／翻攝IG）

▲何猷君（左）與奚夢瑤在法國舉辦夢幻婚禮。（圖／翻攝mingxi11 IG）

記者陳雅韻／台北報導

已故「澳門賭王」何鴻燊四房兒子何猷君與超模奚夢瑤結婚7年，已育有一子一女，終於在近日於法國舉辦夢幻婚禮，讓親友共同見證幸福。走遍國際伸展台的奚夢瑤將婚禮當成時尚大秀，從迎賓宴、婚禮到派對，她所穿戴的一套套華服與奢華珠寶都令人驚嘆，不過仍發生撞衫與撞錶事件，迎賓時所穿的390萬Dior藍色禮服，亞洲首富千金伊莎安巴尼（Isha Ambani Piramal）4月已穿過。

▲▼奚夢瑤 。（圖／翻攝IG）

▲奚夢瑤於婚禮前迎賓宴穿約3,900,000元Dior 2026春夏系列刺繡禮服。（圖／翻攝mingxi11 IG）

奚夢瑤於婚禮前的迎賓會，穿著Dior創意總監 Jonathan Anderson就任以來第一個女裝系列2026春夏系列禮服，藍色刺繡花卉裝飾配上黑色大蝴蝶結，清新優雅，裙擺透膚效果盡顯她的長腿優勢，她與伊莎安巴尼眼光雷同，都選穿此華服出席重要場合。

▲▼奚夢瑤 。（圖／翻攝IG）

▲伊莎安巴尼4月已穿過同款Dior禮服。（圖／翻攝danixmichelle IG）

生於1989年的奚夢瑤，於婚宴上換穿與她出生同年份的香奈兒（CHANEL）珍珠裝飾高級訂製服，並戴上「婆婆牌」的頂級珍珠首飾，而手腕上是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價8,212,000元的Gondolo型號7042/100R-010高級珠寶錶，與「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）撞了同款式，此搭載215手動上鍊機芯的腕錶，共鑲嵌552顆總重約6.15克拉鑽石，錶帶則由美鑽與79顆Akoya珍珠構成，漂亮設計讓兩人都愛不釋手。而婚宴後的After Party，她換上Givenchy蕾絲迷你裙裝搭配GRAFF珠寶，俏麗模樣果然是最美新娘。

▲▼奚夢瑤 。（圖／翻攝IG）

▲奚夢瑤穿著香奈兒古董衣搭配婆婆的珍珠首飾，以及要價8,212,000元的PP Gondolo型號7042/100R-010高級珠寶錶。（圖／翻攝mingxi11 IG）

▲▼奚夢瑤 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢經常戴PP Gondolo型號7042/100R-010高級珠寶錶。（圖／CFP）

▲▼奚夢瑤 。（圖／翻攝IG）

▲奚夢瑤在婚宴After Party換上Givenchy蕾絲迷你裙裝搭配GRAFF珠寶。（圖／翻攝mingxi11 IG）

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關鍵字：

何猷君, 奚夢瑤, Dior, PP, Patek Philippe, 錶王, 百達翡麗, 伊莎安巴尼, 維多利亞貝克漢

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