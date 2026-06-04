韓爆紅蝴蝶結包athé登台！台灣限定「珍奶波點款」、荷葉邊超有少女心

記者鮑璿安 ／綜合報導

對可愛的包款始終沒有抵抗力，在韓爆紅的包袋品牌 athé 即將來台快閃，品牌以法式優雅為靈感核心，擅長用皺褶、柔軟面料與蝴蝶結元素，做出介在甜美與率性之間的包款風格，也因此成為不少南韓時女孩與韓星私服中的高出鏡單品。這次更帶來台灣限定的珍珠奶茶系列，波點模樣少女心破表。





▲RUBAN 蝴蝶結包台灣限定款把色調往珍奶靈感延伸 。（圖／品牌提供）



這次最值得鎖定的主角之一，就是品牌代表作 RUBAN 蝴蝶結包，將份量感蝴蝶結、抽繩收口與鬆軟包身揉在一起，做出一種帶點法式慵懶的甜。尤其台灣限定款把色調往珍奶靈感延伸，不管是奶茶米、珍珠點點，還是淡藍、淡粉這種柔霧色系，都讓整顆包多了一種很輕盈、很夏天的表情。





▲FRILL BAG則把athé的少女感往更時髦的方向推進，荷葉邊層層堆出立體感，搭配金屬鍊帶後，反而多了點個性。（圖／品牌提供）



另一款同步登台的人氣包 FRILL BAG，則把athé的少女感往更時髦的方向推進，荷葉邊層層堆出立體感，搭配金屬鍊帶後，反而多了點個性。最實用的是它不只一種背法，從肩背、後背到手提的變化都很完整。品牌也將於 6月5日至6月11日 在 新光三越台中中港店10F 快閃登場，現場除了台灣限定珍奶系列，還有滿額贈、打卡禮、限定包裝等活動。

同場加映

南韓街頭服裝品牌 AECA這次終於正式快閃來台，首站就選在 FRUITION 南西店，並於 5/29（五）至 6/28（日）快閃登場，將代表性的復古校園風格原汁原味帶到台北，品牌更是 BIGBANG太陽、i-dle田小娟等人私服愛牌，話題度很高，以下就列出推薦單品，從服飾到配件全都有！AECA由韓國設計師 INJAE SEO 創立，以「平衡」作為核心精神，擅長把音樂、運動文化和復古校園感揉進日常穿搭裡，做出不會太張揚、卻又很有辨識度的街頭輪廓。品牌名稱更由 AIM、EXPERIENCE、CREATIVITY、ATTITUDE 四個字組成，搭配招牌四葉草符碼，讓整體視覺比一般街頭品牌多了一點幸運感和生活態度。

▲韓星最愛美式休閒品牌 AECA 。（圖／品牌提供）