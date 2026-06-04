Longchamp經典國民包Le Pliage悄悄變美了！單色更極簡、修長法棍款必收





▲Longchamp的經典代表作 Le Pliage包款在這一季終於再次革新，為時髦人士重新帶來 Le Pliage One 與 Le Pliage Xtra 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

提及雋永不退流行的實用包款，總是離不開Longchamp的經典代表作 Le Pliage，包款在這一季終於再次革新，為時髦人士重新帶來 Le Pliage One 與 Le Pliage Xtra，用更乾淨的單色語言，把這款陪伴大家超過30年的招牌包，重新拉回當下視角！





▲Le Pliage One「全單色」做得很徹底，從70%再生尼龍帆布包身，到牛皮翻蓋與金屬細節，全都統一在同一個色調裡。（圖／品牌提供）



Le Pliage One保留了大家熟悉的輕盈、好收納、好搭配的特點，但輪廓變得更俐落。最大亮點在於包型微微拉長，搭配加長提把，背起來會更自然貼身，不只實用，也讓整體線條顯得更修長。這次它不玩拼色，而是把「全單色」做得很徹底，從70%再生尼龍帆布包身，到牛皮翻蓋與金屬細節，全都統一在同一個色調裡，視覺更完整，也更有高級感。品牌一口氣推出黑、煙灰、米色、酒紅與青橙綠等色系，從低調日常派到想替造型加一點亮色的人，都能找到自己的命定款。





▲Le Pliage Xtra以近年很紅的 East-West橫向長包型為主軸，修長包身加上細長提把猶如法棍包一般 。（圖／品牌提供）





▲ Le Pliage Xtra肩背包腰果色 NT$14500；Le Pliage One手提包L酒紅色NT$5700 。（圖／品牌提供）

另一條線 Le Pliage Xtra，以近年很紅的 East-West橫向長包型為主軸，修長包身加上細長提把猶如法棍包一般，中央以熟悉的奔馬圖騰加持，光是輪廓就有一種很輕盈、很都會的時髦感，容量也恰到好處。當材質換成柔軟牛皮之後，整體質感又更往上提了一階，色彩上除了摩卡、萊姆、霧灰、海境藍這些更有個性的選擇，也保留黑、白紙色、腰果色與斑鳩色等耐看經典色。

同場加映 Tory Burch Romy 水桶包





▲宋雨琦同款的 Romy 水桶包，將輕盈包身與實用容量結合得恰到好處 。（圖／翻攝自官網）







▲TORY BURCH Romy NT21,900。（圖／翻攝自官網）

宋雨琦同款的 Romy 水桶包，將輕盈包身與實用容量結合得恰到好處。柔軟荔枝皮革讓它看起來更鬆弛，也比較不會有正式包款的距離感；內部則配置拉鍊口袋，讓小物收納更俐落。它是一款介於精緻與隨性之間的包，很適合生活節奏快、卻仍想保留一點優雅感的都會女生。