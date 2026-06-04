星巴克默默開賣JellyCat風格吊飾　樹懶有夠可愛快手刀買起來

記者蔡惠如／綜合報導

可愛療癒風席捲全球，星巴克絕對不會袖手旁觀，近期因應夏天來臨推出的耍廢系列周邊，裡面默默有亮點，類似像 JellyCat 的咖啡樹設計，加上慵懶的可愛樹懶，根本就可愛爆表，其他還有吐司裝扮 MINI 熊寶寶專屬金星兌換禮，每個都 Cute 到不行，星迷們手刀衝起來吧。

呼應時下年輕族群熱愛包包掛飾與療癒小物風潮，星巴克全新推出造型鑰匙圈系列，將咖啡元素結合可愛角色設計，打造兼具潮流感、話題性與收藏價值的隨身配件。「抱抱咖啡樹懶鑰匙圈」超可愛的表情，還有個迷你樹懶相伴，柔軟毛絨材質的「咖啡雙豆相伴鑰匙圈」，以立體造型搭配金屬吊環設計，輕鬆點綴包款、鑰匙與日常穿搭。

此外，星巴克針對星禮程金星會員，也推出多款專屬兌換商品，包括可愛小熊、吐司裝扮 MINI 熊寶寶，以及包包掛飾與迷你收納小包，打造兼具話題性與收藏價值的限定系列。一樣走療癒系吊飾設計的「三明治小熊收納小包」，有趣外型還可收納隨身小物；「吐司裝扮 MINI 熊寶寶組」、「星巴克杯造型筆記本組」及「午睡無尾熊 TOGO 冷水杯」等商品，也以趣味設計與實用機能兼具的特色，讓會員開心入手。

而集結慵懶樹懶、悠閒無尾熊、咖啡豆先生的新周邊，包括系列杯款與生活商品，以「一起耍廢放空吧！」為主題在 6／3 登場，無論保溫杯、冷水杯與馬克杯呈現出的放鬆感，都能提醒使用者在步調快速、講求效率的日常裡，偶爾放慢腳步、留給自己片刻喘息，也是一種享受生活的方式。

▲LE CREUSET推夏日新色「海韻藍」系列。（圖／品牌提供）

近期也主打夏季療癒的 LE CREUSET，直接把地中海的蔚藍海岸搬進你家裡，旗下最新「Bleu Riviera 海韻藍系列」，調和出如同海洋在陽光照耀下粼粼波光的藍綠色澤，讓你在做菜一開始就有好心情，系列從明星圓鐵鍋、無水料理淺底鍋到精緻瓷器一應俱全，現已正式開賣。

在強調自煮料理的生活形態中，鑄鐵鍋一向是廚房經典單品，直覺好用、簡單清潔，而美到能直接端上桌的法國鑄鐵鍋品牌 LE CREUSET，近期再展居家風格軟裝美感，因應夏季推出「海韻藍」新色，主要概念為南歐明媚晴光下，海岸交織出獨有的藍綠色澤，搭配多色系的夏日菜餚，呈現出季節的明亮風情。

經典「圓鐵鍋」向來是品牌熱門指標，海韻藍系列一次備齊 18 公分至 24 公分等多種尺寸，不管是一家大小燉湯，還是小家庭日常料理，都能找到相對應的容量，售價 12,080 元起：面寬、鍋身較低的「淺底鐵鍋」，適合翻炒食材、烹煮無水料理或海鮮燉飯、燉菜的最佳幫手，甚至還能直接當作烘焙甜派的容器；精巧、具深度的「萬用窈窕鑄鐵鍋」，可輕鬆烹煮粒粒分明的米飯。

餐桌擺盤的視覺延伸也有同色系瓷器單品，全新設計的「波紋長型瓷器烤盤 23cm」，邊緣如海浪拍岸的細緻波紋設計，馬上成為餐桌亮點；盛裝帶醬汁前菜或沙拉濃湯的「義麵盤」與具有足夠深度的「早餐穀片碗」，相互搭配更能點綴餐桌的層次。方便日常使用的漸層「馬克杯」、可承裝水煮蛋或進微波爐製作精緻蛋料理的「蛋座」，讓日常用餐儀式感瞬間升級。