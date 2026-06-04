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小賈斯汀私服又穿爆話題鞋！Balenciaga JET用解構感刷新老爹鞋審美

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記者鮑璿安／綜合報導

當一雙球鞋同時出現在 泰星PP Krit與小賈斯汀Justin Bieber的造型裡，就代表潮人該出動了，Balenciaga 全新 JET 運動鞋擁有跑鞋的速度感，也注入時裝語境裡最迷人的叛逆感！

PP 把 JET詮釋得超有時尚感，以亮眼外套搭配俐落短褲，而長襪與厚底鞋身乾淨卻充滿張力。小賈斯汀的私服一向是大家矚目焦點，他則以簡單的白T、球褲與堆堆襪傳遞隨性街頭感，腳踩JET上街，反而像是整體穿搭真正的重心。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲小賈斯汀的私服傳遞隨性街頭感，腳踩JET上街 。（圖／品牌提供）

這雙鞋最迷人的地方，在於它把專業跑鞋的骨架，重新翻譯成屬於 Balenciaga 的解構美學。多層次立體鞋底先把整體比例往前推，讓鞋身有一種流動般的雕塑感；鞋面則以外露縫線、毛邊細節與交錯材質重塑輪廓，像是把熟悉的運動鞋拆開、再以更時裝的方式重組。原本應該藏在鞋舌內側的資訊標籤，也被翻到外側展示。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Men's Jet Sneaker  TWD. 35,500 。（圖／品牌提供）

另外，JET 還搭載貫穿鞋面的彈性系帶系統，不需要繁複綁帶動作，就能輕鬆套穿，同時也讓鞋面形成自然收束的線條。品牌也在鞋身壓上 Bodies 標識、JET 系列印花與鞋碼壓紋，再混合網眼布、平滑面料與部分再生聚酯裁片，最後加上一點帶有時間感的做舊處理，讓它不只是未來，也隱約帶著復古的餘韻。

同場加映New Balance與 Stone Island的聯名之作

▲▼ New Balance驚喜宣佈與 Stone Island的聯名之作 。（圖／品牌提供）

▲▼ New Balance驚喜宣佈與 Stone Island的聯名之作 。（圖／品牌提供）

▲STONE ISLAND | NEW BALANCE ABZORB 1890，NT$9200。（圖／品牌提供）

聯名鞋款 STONE ISLAND | NEW BALANCE ABZORB 1890，這雙鞋把經典跑鞋底子和現代機能輪廓結合，搭載全掌 ABZORB SBS 緩震系統，主打穩定舒適，同時維持俐落鞋型。鞋面以輕量防撕裂網眼布打底，外層再疊上無縫合成覆面，做出波浪狀鏤空結構，視覺上很有層次；鞋頭還加入高頻焊接反光細節，鞋舌標牌則放上 Stone Island Compass logo，聯名身份點得剛剛好。再加上絨面圍條、網格凸紋與「1890」刺繡，整雙鞋從近看更有質感，也很符合現在正熱的機能足球風。系列由 Endrick 與 Bukayo Saka 演繹，並將於 2026 年 6 月 6 日上午 11 點 在 New Balance 官網與 NB GREY 指定店點限量發售。

關鍵字：

Balenciaga, 跑鞋, 明星穿搭, 解構美學, 潮流

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