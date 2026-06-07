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今夏包包「半開」才時髦　宋江拎Amazona 180拉鍊沒關、LV秀精巧內層

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這個夏天，別再急著把包包扣緊，微敞才是最時髦的流行暗號。（翻攝自LOEWE官網）

▲這個夏天，別再急著把包包扣緊，微敞才是最時髦的流行暗號。（翻攝自LOEWE官網）

圖文／鏡週刊

向來端著姿態的精品包，竟也悄悄學會了鬆弛感？

今年夏天，設計師們不約而同地讓袋口微敞，原本藏於包包裡的內在風景，不再是「主人限定版」驚喜。

也許是一抹撞色內襯、多層次結構，或精巧的夾層設計。

在半開未開之間，攫取目光多停留一秒也好。

半敞無拘束

靚鑑賞／真.開包

▲韓國男星宋江拎起Amazona 180，展現不羈態度。（LOEWE提供）

LOEWE今夏主打款Amazona 180，是一首向經典致敬的自由新詩篇。前身Amazona問世於1975年，作為職場女性的通勤手袋，方正輪廓中藏著柔軟身段，打破當時硬挺包型的主流想像。如今適逢品牌180週年，設計師以更鬆弛的角度重新詮釋，成就另一款屬於當代的Amazona 180。

靚鑑賞／真.開包

▲可手提、肩背或斜挎，Amazona 180靈活對應不同場合。（翻攝自LOEWE官網）

特別研發的全新小牛皮，讓Amazona 180包身更軟卻不塌；單側輥壓手柄形成自然傾斜的角度，特別鼓勵以敞開方式攜帶，以呼應大膽而不拘束的精神。值得一提的是，包身內側有隱藏式磁吸結構，開闔俐落，也為半敞設計保留安心感。

靚鑑賞／真.開包

靚鑑賞／真.開包

▲延續春夏的高人氣，Amazona 180在2026秋冬大秀上仍以半敞姿態現身。（翻攝自LOEWE官網）

配角新表情

靚鑑賞／真.開包

▲模特兒為了展示包款內裡，不經意跟上這波「開包」風潮。（Louis Vuitton提供）

雖不是聲量爆棚的主流包款，Louis Vuitton的「Nécessaire」卻正如其名，是日常不可或缺的必要之物。作為本季主打亮點Monogram Eden系列的一員，浪漫花卉圖騰覆上Monogram Dune沙色帆布，成為Nécessaire的全新表情。

靚鑑賞／真.開包

靚鑑賞／真.開包

▲Nécessaire內外皆美，打開之後別有洞天。NT$186,000。（Louis Vuitton提供）

在春夏大秀上，模特兒特意捲起包包上蓋，秀出內層的精巧功能性：7個口袋各司其職，可井然有序地收納手機、化妝品等隨身小物；並貼心隨附2支化妝刷、1把梳子與1面鏡子，讓它不只是款高顏值的收納包，更是實用至上的行動梳妝匣。

驚喜反差萌

靚鑑賞／真.開包

▲宋慧喬背上半開的FENDI Way優雅入鏡，多了幾分隨興感。（FENDI提供）

若把包包擬人化，FENDI Way大概就是那種外冷內熱的反差美人。第一眼看去， 柔和的半月輪廓，搭配上窄下寬的包型，優雅有度。特意選用的低光澤皮革，看似沉穩冷靜，當袋口微微敞開時，不經意露出的內裡亮色皮革，便悄悄洩露了另一面性格；鴿灰巧遇霓虹藍、深棕撞上粉紫、卡其邂逅蘋果綠，這份令人驚喜的反差萌，正是FENDI Way最迷人的幽默巧思。

靚鑑賞／真.開包

▲鴿灰色拼接霓虹藍，冷調撞色令人一眼難忘。中型款NT$130,000。（FENDI提供）

靚鑑賞／真.開包

▲FENDI Way在時尚輪廓下，兼具誠意十足的收納容量。（FENDI提供）

滿滿鬆弛感

靚鑑賞／真.開包

▲深酒紅小羊皮2.55口蓋包，半敞姿態另有風情。NT$484,500。（翻攝自CHANEL IG）

在CHANEL秀場上，經典2.55口蓋包也高調回應了今夏的鬆弛美學。包蓋不再端正扣合，反而刻意盡數打開，讓內層皮革、拉鍊、五金細節與層疊垂墜感一併成為造型語言，隨著佩戴者的舉手投足自然成形。此時的2.55，不再只是高大上的經典符碼，也有了更貼近日常的慵懶氣息。

靚鑑賞／真.開包

▲另一款銀色菱格紋包，同樣刻意停留在微開的瞬間。（翻攝自CHANEL IG）

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關鍵字：

鏡週刊, 靚鑑賞, 聯名, Magda Butrym, H&M, Golden Goose, MYKITA, RIMOWA

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