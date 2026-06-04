特力屋618年中慶開跑　電子鎖66折、溫水便座省2千

▲特力屋展開618優惠，熱門商品推特價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

主打 DIY 居家裝修的特力屋，從 6／4 至 6／18 展開限期 15 天的 618 促銷活動，因應近期居家趨勢，力推免治馬桶、智慧門鎖等熱銷明星商品最低 3 折起 。更特別針對新註冊會員大方贈送 100 元迎賓禮，並端出店取限定好康，只要在官網下單並選用門市取貨就能再折 50 元，讓精打細算的消費者無論線上線下都能聰明消費。

▲特力屋Smart Wash D3-T光觸媒 瞬熱式溫水免治馬桶洗淨便座，售價 8,990 元，特價 6,990 元 ；東隆人臉識別八合一電子鎖，售價 3 萬元，特價 19,918 元。

為了體貼習慣「先看實品再購買」的消費者，特力屋今年加碼推出實體門市獨享折扣碼 。從 6／4 至6／23 期間，消費者若親自到門市觸摸材質或諮詢專業用法，並在現場服務人員協助下完成線上訂購，單筆訂單結帳滿 8,000 元可直接現折 1,088 元；線上購物也同步發放折價券大禮包，6／4 至 6／18 活動期間，單筆訂單結帳滿 3,000 元現折 350 元，滿 6,000 元則可現折 750 元。

▲特力屋石頭科技 Qrevo L 全能掃拖機器人，售價 29,999 元，特價 9,688 元；三菱電機浴室冷暖風換氣乾燥機，售價 19,690 元，特價 12,618 元。

特力屋表示，根據近期選品數據，也精選出 5 大熱門商品，並於 6／4 至 6／10 祭出限時特惠 ，包括 Smart Wash D3-T光觸媒 瞬熱式溫水免治馬桶洗淨便座，售價 8,990 元，特價 6,990 元 ；東隆人臉識別八合一電子鎖TLW2BN81，售價 3 萬元，特價 19,918 元；石頭科技 Qrevo L 全能掃拖機器人，售價 29,999 元，特價 9,688 元；線上獨賣的「三菱電機浴室冷暖風換氣乾燥機 V-251BZ-TWN」，售價 19,690 元，特價 12,618 元，以及神隊友多功能透氣全網椅，售價 6,999 元，特價 6,118 元。

▲特力屋神隊友多功能透氣全網椅，售價 6,999 元，特價 6,118 元。

小米即起至 6／22 展開「小米 618 年中購物節」，祭出 85 吋液晶電視 4 萬元有找，且針對天氣熱完全不想打掃的消費者，掃拖機器人也推出最低 55 折起的優惠，更透過全品類與 AIoT 優惠券禮包、滿額現折最高 2,000 元，以及滿額贈品與限定閃購，堆疊式優惠誘消費者出手。

▲小米公布618家電優惠，85吋智慧電視特價4萬元有找。（圖 / 品牌提供）

6月即將進入下半年，也迎來一波 618 促銷，小米也針對旗下多款品類推出玲琅滿目優惠。年中購物節家電以智慧顯示器 S Mini LED 2026 85 型做帶路雞，原價 42,999 元，特價 39,999 元，現省 3,000 元用 4 萬元有找關卡切入市場，購機再送價值 3,299 元的 Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch 音響。

其他還有 75 吋的 S Mini LED 智慧顯示器，元價 29,995 元，特價 22,618 元，價差 7,377 元、等同直接打 75 折，還有 100 吋螢幕的 MAX 2025，原價 79,995 元，特價 69,999元；A 2026 65 型 4K 智慧顯示器，原價 13,999 元，特價 12,599 元就可以帶回家。

清潔家電則採取「降價與贈品雙管齊下」的優惠，Xiaomi 無線洗地機 W30 Pro，售價 7,499 元，特價 6,999 元。搭載 AI 三鏡頭全景識別系統的旗艦款 Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro，售價 28,999 元，直接打出歷史最低價 55 折，特價 15,999 元，並加贈手持掛燙機；具備 dToF 雷達的基礎款 Xiaomi 掃拖機器人 5，售價 19,999元，特價 12,999 元，購機再加贈米家毛球修剪器 2。

品牌表示，6／7 至 6／11 智慧家電品類周期間，單筆消費達指定門檻（不含手機、平板與電視），可再加贈體重計 S200、烤麵包機或無線直髮梳；購買指定顯示器則加碼 400 元超商商品卡。此外，在 6／15 至 6／18 日期間也將釋出總值 6,180 元的優惠券禮包，AIoT 商品單筆滿額最高可現折 2,000 元，並提供購買特定機型，可用 618 元加購價值 799 元 Xiaomi 智慧攝影機 C302 的活動。