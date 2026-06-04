Dua Lipa沒穿傳統婚紗！Schiaparelli訂製套裝搭超寬帽當最帥新娘

記者鮑璿安／綜合報導

流行歌手Dua Lipa與英國演員Callum Turner日前在倫敦低調完婚，而Dua Lipa公證禮服也引起討論，沒有選擇傳統澎裙婚紗，而是穿上由 Schiaparelli 創意總監 Daniel Roseberry 操刀的訂製白色套裝式禮服，極有態度的新娘造型，讓人印象深刻。

Dua Lipa婚禮儀式十分保密，婚紗的選擇上也相當有個性，Schiaparelli 訂製套裝式禮服整體線條修長貼身，帶著一種近乎雕塑感的利落輪廓，從合身外套到窄身長裙，內襯則穿上緊身胸衣馬甲，搭配具有復古感的金色排扣，都把新娘造型收進乾淨而強勢的語彙裡。

最讓人移不開視線的，還有她頭上那頂誇張卻精準的寬沿大禮帽，出自傳奇帽飾設計師 Stephen Jones 之手，珠寶部分則由寶格麗經典 Serpenti 蛇形鑽石項鍊接手焦點，纏繞在頸間的線條，替整體白色造型添上一筆奢華光澤，也呼應 Dua Lipa 一直以來偏愛的性感與力量感。腳上的 Christian Louboutin 特製高跟鞋，鞋款細節融入「雄獅之眼」的超現實元素，替整身白色造型添進更鮮明的戲劇張力，這身造型靈感也進一步向 1971 年社會運動家Bianca Jagger 的婚禮造型致敬。至於新郎 Callum Turner，則選擇 FERRAGAMO 訂製黑色西裝現身，以俐落剪裁與沉穩色調襯托新娘的視覺重心，兩人牽手開心微笑，藏不住濃烈的愛意。