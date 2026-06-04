新光三越南西店改裝近80品牌新登場　消費滿300免費換Häagen-Dazs

記者蔡惠如／綜合報導

因應南西商圈持續成長，新光三越台北南西店近期迎來一館B1至4樓、三館的大改裝，合計引進近 80 間品牌新進駐與改裝升級。包含精品香氛 Diptyque、Longchamp 等輕奢風格進駐，讓主力客上班族都能有更精緻的購物選項，近期也針對改裝櫃位，推出限時折扣與獨家滿額現折，預計一館 B1 也將於 6 月底登場，消費者在夏天能好好吹冷氣嚐嚐鮮。

▲極簡美學與義大利納帕牛皮工藝的Darker Than Black進駐（左）；RMK 炫光指彩超值組，價值1,935元，特價1,400元。（圖／業者提供）

南西一館 1 樓鎖定精品輕奢，包含Jo Malone、Diptyque、Longchamp、Coach、Michael Kors以及 ARTIFACTS-SELECT 選品店。2 樓至 4 樓則引進精品鞋履 HASSIA 台灣一號店、義大利皮件 PELLE CC、Viga Wang、& by TAN&LUCIANA、UUIN 等設計師品牌。6 樓無印良品改裝升級，並導入自助結帳系統。

▲新光三越南西進行大改裝，引進近80多個品牌新進駐或升級，包括百年精品鞋履HASSIA（左）；設計師品牌UUIN（右）。

一館B1則引進 MINISO、Daniel's Friends、GEO COLOR LENS 及西區獨家 DEVILCASE 等潮流選物與美妝品牌，預計 6／25 正式開幕；南西三館 NIKE 也以全新 SPORT M 3.0 形象店型亮相。

▲Anita Su 一館 4F 春夏商品8折、部分商品7折；NIKE KICKS LOUNGE 三館2F女短袖球衣 ，售價2,180元。

配合新櫃陸續揭幕，各品牌也祭出限時優惠。& by TAN&LUCIANA推全系列商品滿 8,000 元現折 500 元；UUIN 祭出部分商品 8 折；PELLE CC 消費滿 1萬元現抵 600 元；en-suey 則推出全面 8 折，消費滿 5,000 元再抵 500 元；JOAN 全面 8 折、部分商品 6 折。NIKE 消費滿 5,000 元現折 500 元、滿 5,800 元再贈限量托特包；無印良品則在 6／12 至 6／22 推出週間會員結帳再享9折優惠。

▲夏境拾光‧果韻款16入綜合蛋捲禮盒；Häagen-Dazs 冰淇淋迷你杯‧雪糕12入組。

因應新光三越年中慶優惠，南西店也推出特定「換點」服務，6／4 至 6／10，會員於APP扣 500 點 skm points 即可兌換百元人氣點心，包括價值百元的 YOKU MOKU 2 入原味蛋捲兌換券、杜拜可可司康。以及點數加價購，扣 100 點加 750 元，可購買原價 800 元的TUTUKAKI 司康小売所的可麗露禮盒；扣 90 點加 990 元，可購買原價 1,548 元的 Häagen-Dazs 冰淇淋迷你杯‧雪糕 12 入組；扣 10 點加 749 元，可購買原價 780 元的青鳥旅行夏境拾光‧果韻款16入綜合蛋捲禮盒。

▲新光三越會員消費單筆300元，免費換廣安階正仙草奶凍飲、哈根達斯迷你杯。

新光三越年中慶 從 6／4 至 6／21 登場。首七日持 skm pay 全館單筆滿 5,000 元送 2,000 skm points；名品、大家電、法雅客、iStore 單筆消費滿 1 萬元送 4,000 點。南西店推出會員單筆消費滿 300 元，免費兌換限量廣安階正仙草奶凍飲或 Häagen-Dazs 比利時巧克力迷你杯等飲品。

近期西門商圈也迎來新氣象，兩間日本知名話題品牌台灣一號店都不約而同進駐西門誠品，包括日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO，現已正式開幕，之後 8 月還會再迎來另一間熱門百元商店「3 COINS」，為西門町商圈帶來新話題。

▲日本深受年輕人喜愛的WEGO台灣一號店登陸西門町，5／29正式開幕。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

台灣消費者到日本必逛的平價品牌 WEGO，充滿濃濃的原宿青春風格，親民的價格也受到許多消費者支持，首間店落腳西門町商圈，把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在 7 成、男裝 3 成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品，也有許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找。

而 8 月則有話題十足的百元商店 3COINS 登場，將引進多款在台日社群引發熱烈討論的實用廚房用品與質感居家配件，當然也包括在網上爆紅一陣的「煎烤炊煮微波料理盒」，該產品標榜用微波爐就能做出煎魚口感，就算一個人做菜也能吃得很幸福！此外在 threads 上擁有高討論度的微波煮蛋器，以及長年熱銷的質感居家用品、流行配件也將同步登場。

▲3COINS終於來了，網友都很關心開幕後的商品定價。（圖／記者陳美伶攝）