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「鳥事總會發生」別越氣越老　5招遠離壓力型老化

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▲女性,思考,閱讀,筆記,窗戶。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲長期的壓力會導致衰老，學習跟情緒共處很重要。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

在現代社會中，每個人或多會少都有壓力來源，雖然壓力可以使人前進成長，但也有許多研究報告顯示，壓力過多對健康的危害也有關聯，之前耶魯大學的神經科學團隊在《轉譯精神病學》期刊上發表的內容就顯示，長期承受慢性壓力，會讓身體衰老速度增加，所以透過情緒控管有助於減緩老化情況。

該研究顯示受試者細胞內的端粒（Telomere），在壓力過大下會持續分裂而越縮越短，導致無法再保護染色體，細胞就會停止更新，身體就會開始老化，而除了心理壓力之外，BMI指數與抽菸習慣也會加重老化影響，心理諮商師建議有5種練習來加強情緒管理，若你總覺得壓力在肩頭，可以找機會試試看。

審視情緒的影響
有些人情緒一來完全擋不住，這樣的情況不用勉強自己立刻停止，其實負面的情緒表現不一定是壞事，若你常情緒失控，建議從之後審視的方向進行，像是找一天安靜的時間，回顧自己一整周有哪幾次情緒失控，之後是否出現後遺症，像是馬上大吃立刻胖2公斤、要費心找時間向發脾氣的人表示歉意，或是其他的生活衝擊，慢慢練習，失控的次數就會改善。

覺察自己的感覺
想辨識當下的情緒，可以問自己幾個問題，「我現在感覺怎麼樣」、「什麼事情導致的」、「為何會發生這件事」、「我要如何處理這個情緒」。情緒其實沒有好跟壞，有時大哭一場反而讓心情輕鬆起來，練習辨識自我的感覺，然後再想如何處理就好。

找出紓解情緒的做法
每個人都有不同的喜好，不妨想一想「做什麼事可以讓自己覺得高興」，然後把這些寫下來做成清單（有些人就是會忘記），在你情緒低迷或意識到自己不開心的時候，把清單拿出來選出現在最適合做的事，例如：追劇、泡溫泉、去ＸＸ咖啡廳、吃蛋糕、整理植物等等，會更有效率的紓解壓力。

不要壓抑
將情緒忍住或不爆發出來，不是一個好方式，可能當下你忍住了，但切記要找一個時間進行紓解，先正視這事件你最不爽的點是什麼，然後用一個較正面、你可以接受的想法去釋懷它，有時候我們就是會碰到莫名其妙的事，像是幫人背黑鍋、被無理對待，有些人可以接受「shit happens（鳥事總會發生）」的想法，馬上就看開很多，或是找其他方式讓自己心裡更好過一點，不要忍著不管它。

多接觸正念
正念的力量是很強的，如果你無法自行製造，不妨多看一些練習的網路影片或是紀錄片、相關作品等，透過冥想、深呼吸也會有幫助，亦可以找專家像是心理師或諮商師，透過引導能讓你更快找到適合你的方法。

關鍵字：

壓力管理, 情緒控管, 細胞老化, 正念練習, 心理健康

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