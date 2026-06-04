SUPER JUNIOR東海＆銀赫現身快閃店擠爆！許願再登大巨蛋開唱

記者李薇／台北報導 圖／記者林敬旻攝、品牌提供

SUPER JUNIOR成員東海與銀赫4日出席台北蘭蔻幸福快閃店活動，現場吸引大批粉絲特地前來應援，兩人不僅秀中文還大方與所有粉絲自拍，展現十足親和力，被問到最想在台灣實現什麼願望？銀赫表示，「上次跟SUPER JUNIOR全體來到台灣開演唱會，團員們都留下了幸福的回憶，也很想再去台北大巨蛋辦演唱會，若是D&E組合也能有機會做到的話，不是也很好嗎？」讓現場粉絲都HIGH爆。

不只是許下再來台灣開唱的願望，兩人也分享了肌膚保養的秘訣，東海表示，自從接下活動之後，用了很多蘭蔻旗下的保養，肌膚確實也感受到變得更好，整個人也覺得更幸福；銀赫也說，「我也用心的管理肌膚狀態，在所有蘭蔻的產品之中，最想推薦給大家的就『速PRO小黑瓶』！」





韓星魅力持續火紅，有不少團體都曾來台灣開唱，像是少女團體TWICE日前也登上台北大巨蛋，最近成員娜璉更是是出多張可愛的形象照，只見她一頭金棕色捲髮夾上黑色玫瑰髮夾，粉嫩珊瑚橘的頰彩加上柔霧感的唇色，簡直是人間甜美水蜜桃，其御用的fwee玫瑰心動鎖色唇露推出Baby Rose Edition系列，將多彩的玫瑰柔粉加入牛奶色調融合，更顯年輕活力。