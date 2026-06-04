別讓惡意內耗你的生活！3個方法讓自己不受負面能量影響

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

面對不熟悉的人突然丟來惡意，很多人第一時間會反射性檢討自己，懷疑是不是說錯話、做錯事、哪裡不夠好，但其實有些負能量並不是你的責任，而是對方情緒、偏見或生活狀態的投射，想要不被拖進內耗裡，重點不是假裝沒感覺，而是學會把「別人的惡意」和「自己的價值」分開。

＃先把惡意視為「對方的狀態」，不要立刻收進心裡



遇到刺耳的話或不友善的態度時，可以先在心裡提醒自己，「這是對方此刻的表達方式，不等於我真的有問題」，因為不熟的人未必了解完整的你，也未必掌握事情全貌，他的反應可能只是情緒出口、習慣性攻擊或單純想找人發洩，先不要急著把每一句話都當成對自己的審判，讓自己和對方的負面情緒拉開距離，心情才不會被瞬間捲走。

＃用「事實檢查」取代自責腦補



當你開始反覆想「是不是我不好」時，可以改問自己三個問題，「對方有提出具體事實嗎」、「我真的有造成傷害嗎」、「這件事需要我修正，還是只是對方不喜歡我」，如果對方只是酸言酸語、貼標籤、情緒化批評，卻沒有明確指出問題，那就不需要把它變成自我攻擊，真正值得檢討的是具體行為，不是別人一時的惡意眼光。

＃把回應縮短，把能量留給重要的人



面對不熟悉的惡意，不一定要急著解釋、證明或討好，越想讓對方理解你，反而越容易消耗自己，可以用簡短平穩的方式回應，例如：「我了解你的想法，但我不接受這樣的語氣」、「這件事我會確認，但不需要用攻擊的方式溝通」、「謝謝提醒，我會自行判斷」，說完就停止拉扯，把注意力收回自己的生活，因為你的情緒能量很珍貴，不需要浪費在不願意善待你的人身上。