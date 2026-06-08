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世界盃倒數開踢！國家隊球衣日韓瘋狂洗版　足球熱系列回頭率拉滿

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世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

四年一次的世界盃盛事倒數中，時尚圈已經先吹起「足球時髦學」旋風！從復古球衣、薄底足球鞋，到滿街都在穿的運動風短褲，今年夏天最潮的OOTD，不是Y2K，也不是靜奢風，而是直接把球場穿進日常。以下就來分享爆話題的足球風穿搭、配件亮點。

adidas國家隊球衣：把足球場直接穿上街

adidas這次正式公開全新國家隊球衣系列，根本像把世界盃熱血氛圍提前搬進衣櫃。系列涵蓋阿根廷、德國、西班牙、義大利、日本等高人氣國家隊，不只主場球衣延續經典代表色，客場版本更大膽加入當代街頭感設計，讓球衣不再只是球迷戰袍，而是直接晉升今年最強夏日穿搭單品。

世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿

▲（圖／品牌提供）

這次最大亮點，絕對是adidas Originals經典三葉草Logo睽違36年正式重返世界盃舞台。復古感直接拉滿，搭配90年代運動美學與現代機能材質，完全命中現在最流行的「Blokecore」足球穿搭風潮。尤其oversized球衣配牛仔褲、運動短褲或百褶裙的混搭方式，今年早就在韓國、日本街頭瘋狂洗版，真的要跟上。

世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿

▲（圖／品牌提供）

adidasOriginals X CLOT：陳冠希把足球鞋變精品等級

如果覺得一般足球風還不夠潮，那adidas Originals與陳冠希主理的CLOT聯名系列，絕對是今年世界盃時尚話題王。這次全新CLOT Mundial系列，把足球文化重新翻玩成帶點工藝感的高級街頭風。

世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿

▲（圖／品牌提供）

其中最吸睛的，就是CLOT Mundial鞋款。經典足球鞋輪廓加入高質感皮革，搭配拉菲草編織三條線與草編鞋底，居然把原本熱血運動感，變成帶有度假氛圍的高級潮流單品。另一雙CLOT Samba也超危險，麂皮鞋頭混搭草編元素，層次感直接拉滿，根本是「時髦球鞋控」今年必收名單。

世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿

▲（圖／品牌提供）

服裝系列同樣很會。陳冠希以Teamgeist「團隊之星」為靈感，把經典足球元素重新轉化成日常能穿的復古街頭風。針織球衣、印花短褲、工裝襯衫全都有種看球賽也能拍街拍的鬆弛感，完全是現在年輕人最愛的潮流公式。

世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿

▲（圖／品牌提供） 

ABATHING APE®足球熱系列：把街頭反叛感踢進球場

向來擅長街頭文化的ABATHING APE®，這回則直接把足球熱血變成高調穿搭宣言。2026春夏系列以「足球熱」為主題，大膽加入鮮黃色、草地綠等高彩度配色，光視覺就已經先贏一半。

世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿

▲（圖／品牌提供）

最有趣的是BAPE®這次還把「仿冒文化」變成設計靈感，透過手繪感印花、未修飾圖騰與街頭塗鴉元素，重新詮釋球迷文化的狂熱與叛逆。運動單品混搭街頭剪裁，不只保留足球元素，更把年輕世代那種「我穿什麼就是態度」的潮流精神完整放大。

世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿

▲（圖／品牌提供）

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周刊王, 世足, 世界盃, 球鞋, 球衣

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