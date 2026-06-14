Z世代畢業禮物清單！Jellycat畢業兔超難搶、復古相機成青春紀錄神器

▲畢業季禮物清單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每年到了畢業季，大家最頭痛的問題早就不是「論文交了沒」，而是「到底要送什麼？」近年Z世代送禮趨勢早已從實用派，全面轉向「情緒價值系禮物」。從Instagram打卡、TikTok開箱，到辦公桌療癒擺設與精品包掛飾，那些可愛到讓人忍不住尖叫的玩偶與迷你相機，早就不只是小朋友專利，而是成年人的快樂來源。

Jellycat畢業兔：今年最難搶的「情緒價值天花板」

來自英國倫敦的Jellycat，近年根本是Z世代玩偶界的精品代表。從咖啡杯、吐司到蔬果系列，每次新品推出都像精品聯名一樣秒殺。今年畢業季推出的Graduation Bunny畢業兔，更直接晉升「一兔難求」等級，海外甚至出現網友發文求代購的盛況。這次畢業兔換上經典學士帽與迷你畢業證書，搭配品牌招牌超柔軟觸感，光抱著就有種「人生再難都沒關係」的療癒感。加上Jellycat本身停產制度與限量特性，收藏價值也一路飆升，難怪不少人直接鎖定它當作「最值得投資的畢業禮物」。

▲Jellycat Bashful Bunny Graduation Outfit 畢業兔／2,880元。（圖／品牌提供）

Noodoll畢業馬鈴薯：呆萌療癒系，收到超加分

如果朋友走的是搞笑派、迷因系路線，那 Noodoll 的「畢業馬鈴薯」真的會讓人當場笑出來。這個來自英國的療癒系品牌，擅長把馬鈴薯、飯糰、麵條這種看似普通的食物，變成莫名可愛的角色。今年推出的Graduation Plush系列，全員戴上畢業帽與證書卷軸，其中表情呆萌的畢業馬鈴薯討論度最高，在社群掀起高度討論，成為年輕族群指定送給好友的趣味系禮物。

▲Noodoll Graduation Ricespud 畢業生馬鈴薯／2,080元，Mini 13cm／1,380元。（圖／品牌提供）

KeelToys畢業熊：客製名字直接把回憶感拉滿

擁有超過70年歷史的英國玩偶品牌Keel Toys，則是走「溫暖紀念派」路線。今年推出的Graduation Bear最大亮點，就是能客製刺繡名字與祝福文字。比起一般玩偶，這種專屬感直接大加分，無論是繡上畢業年份、朋友名字，還是一句只有彼此懂的暗號，都會讓禮物瞬間變得超有記憶點。

▲Keeleco Graduation Bear 畢業快樂小熊／1,080元。（圖／品牌提供）

復古迷你相機：把青春直接拍成電影感

除了玩偶，今年畢業季另一個超紅送禮關鍵字就是「復古感相機」。畢竟比起存在手機相簿裡永遠不會翻的照片，真正按下快門、留下模糊顆粒感的影像，反而更有青春味。像動漫工房推出的Hello Kitty Retro-1HD復古迷你數位相機，就用90年代CCD低像素風格成功掀起話題，搭配Hello Kitty外型，掛在畢業袍旁邊根本直接變造型配件。另一款FUJIFILM Instax Pal則走超迷你路線，小到能直接掛在書包上，還能藍牙同步手機，完全就是「懶人系青春紀錄神器」。

▲動漫工房｜Hello Kitty Retro-1HD 復古迷你數碼相機；FUJIFILM｜Instax Pal小相機。（圖／Pinkoi）

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