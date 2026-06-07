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一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福

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記者李薇／台北報導　圖／mbcdrama_now IG

有些星座配對在愛情裡不是轟轟烈烈一時興起，而是越相處越離不開彼此，一旦真正愛上，就容易把對方放進未來規劃裡，即使遇到爭執、距離或現實考驗，也很難輕易放手，以下三大星座配對，往往愛得深、黏得久，分開後也最容易念念不忘。

▲。（圖／IG）

TOP 3：巨蟹座＋天蠍座

巨蟹座重視安全感，天蠍座渴望深層連結，兩人一旦確認彼此真心，就會把感情看得很重，巨蟹的溫柔能安撫天蠍的不安，天蠍的專情也能讓巨蟹感到被珍惜，雖然偶爾會因敏感與佔有慾產生拉扯，但正因為太在乎對方，反而很難真正割捨這段關係。

TOP 2：金牛座＋處女座

金牛座愛得穩定，處女座愛得細膩，這組配對不一定一開始就火花強烈，卻很容易在日常相處中慢慢離不開彼此，金牛給予踏實陪伴，處女則用細節照顧感情，兩人都不喜歡輕易變動，一旦認定對方，就會把感情經營成生活的一部分，即使冷戰，也很難真的放下。

TOP 1：獅子座＋射手座

獅子座熱情直接，射手座自由率性，兩人在一起時常有強烈吸引力，像朋友也像戀人，能一起玩、一起鬧，也能互相點燃生活熱度，獅子欣賞射手的爽朗，射手也會被獅子的自信與真心打動，雖然這組配對偶爾都很倔強，但只要愛上，就會因為彼此帶來的快樂與默契，變得難分難捨。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

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