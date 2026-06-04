彷彿置身南法莊園的悠閒寫意！3款精品香水打造質感日常

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

精品香氛不只是氣味，更像是一種隨身攜帶的風格語言，從清透花香、溫柔木質到帶有個性的辛香調，每一款香水都能為日常增添細膩層次，想讓穿搭與氣場更完整，不妨從一瓶具有質感的香水開始，找到專屬自己的高級氛圍。

＃迪奧 香氛世家杏桃暖韻香氛

DIOR香水創意總監Francis Kurkdjian自小就是在法國長大，這次他把對於南法普羅旺斯的深厚情感，注入到全新的香氛世家杏桃暖韻香氛之中，以杏仁為主調搭配柑橘、橙香、萊姆，最後東加豆的佐味，讓整體香氣散發靜謐閒適的氛圍，讓人彷彿親身感受到煦煦陽光從樹蔭間灑落、被蔥蔥鬱鬱果樹森林包覆的愜意午後。

＃MCM 銀白背包女性淡香精

把經典背包製作成香水瓶身的MCM每次都讓人期待它的新創意，今年以探索宇宙的動感能量為靈魂，設計出具有未來感的空靈香氣，運用梨香與椰子水開場搭配鈴蘭、小蒼蘭與白鳶尾，交織出既透明輕盈同時又帶點朦朧柔霧的氛圍，宛如清晨的白色光暈微微透出光芒，溫暖純淨。

＃MONTBLANC 詩語橙花淡香精

不只是在書寫藝術上專精，更是把頂級工藝延續到頂級的大師傑作香氛系列，全新第六篇章詩語橙花淡香精以標誌性的墨水瓶身盛裝細膩香氣，清麗明亮的佛手柑、柔美的埃及橙花與溫潤木質廣藿香尾韻，彷彿鋼筆針尖在羊皮紙上行雲流水的揮灑，極致絲滑暢意。