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最近狂掉髮怎麼辦？營養師點名4食物：吃對才長得回來

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▲▼長髮食物。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉 ／台北報導　圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

不少人洗頭、吹頭髮時發現排水孔或梳子上總是卡著一大把頭髮，不禁擔心自己是不是掉髮問題越來越嚴重。事實上，頭髮健康與許多因素息息相關，包括遺傳、年齡增長、生活壓力以及日常飲食習慣等。若想從日常生活著手改善，最簡單的方法就是調整飲食內容，補充頭髮生長所需的營養素。

營養師李婉萍分享，有幾種常見食物對維持頭髮健康相當有幫助。首先是酪梨，富含優質脂肪酸與維生素E，有助於維持頭皮健康，讓毛囊獲得良好的生長環境，許多人因為減重過度限制油脂攝取，反而可能影響頭髮生長，因此適量攝取健康油脂相當重要。

▲▼長髮食物。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

另外，奇異果也是護髮好幫手，奇異果含有豐富的維生素C，能幫助人體吸收鐵質，而鐵質正是頭髮生長不可或缺的營養素之一。當身體缺乏鐵質時，可能影響氧氣輸送至毛囊，進而增加掉髮風險。

▲▼長髮食物。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

菠菜同樣是補鐵的代表食材，不僅含有鐵質，也富含葉酸及多種維生素，有助於維持頭髮與頭皮健康。至於雞蛋，則是優質蛋白質的重要來源。頭髮主要由角蛋白組成，而蛋白質正是合成角蛋白的重要原料，因此攝取足夠蛋白質，有助於頭髮正常生長與修復。

想要改善掉髮問題，除了均衡飲食外，也要注意作息正常、適度紓解壓力，並避免過度節食。如果長期出現異常掉髮情況，甚至伴隨髮量明顯變少，建議進一步尋求專業醫師協助，找出真正原因。

關鍵字：

標籤:**掉髮護髮, 營養飲食, 酪梨奇異果, 健康頭髮, 髮量改善

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